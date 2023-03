ZIVA Magnolya, penyanyi imut jebolan Indonesian Idol kini menjadi idola pencinta musik Tanah Air. Pasalnya selain suaranya yang spektakuler dan bertalenta, penyanyi asal Cibubur ini juga memiliki penampilan yang menarik.

Ziva Magnolya berhasil membuat para fansnya berdecak kagum karena tampilannya. Penampilannya ini didukung oleh gaya makeup yang beragam, sehingga tidak membosankan.

Penasaran bagaimana gaya makeup Ziva Magnolya? Berikut 5 gaya makeup Ziva yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @zivamagnolya, Kamis (9/3/2023)

Very bold makeup

Ziva terlihat mengenakan makeup yang sangat bold pada potretnya kali ini. Dengan permainan riasan mata dan bibir, wajah imutnya berhasil terlihat lebih dewasa.

Penampilannya juga terlihat sangat all out, terlihat dari blazer berwarna biru yang dikenakannya dengan inner berwarna hitam. Selain itu, oby belt warna senada membuat penampilan Ziva kali ini sangat spektakuler.

Flawless makeup

Flawless makeup membuat wajah imut Ziva sangat terlihat dan terpancar. Pada potret kali ini, Ziva mengenakan dress pink muda dengan rambutnya yang rapi dan dikuncir belakang. Tidak hanya itu, hiasan glitter pada rambutnya membuat penampilan Ziva semakin menarik

Flash proof makeup

Flash proof makeup merupakan riasan yang jika difoto tidak menimbulkan efek flashback atau membuat bedak terlihat crack. Pada unggahan Instagramnya, Ziva terlihat berpose mengenakan kamera belakang dan flashlight, makeup nya tersebut membuat wajahnya semakin bersinar.

Graphic eyeshadow Pada makeupnya kali ini, Ziva memainkan warna pada riasan matanya. Dilihat dari warna kuning dan oranye yang dipadukan di mata, serta eyeliner berwarna hitam membuat riasannya lebih menarik. Ziva juga mengenakan baju dengan ornamen blink-blink serta rambutnya yang dicepol membuat penampilannya kian memesona. Korean makeup

Korean makeup sangat cocok di wajah Ziva yang cantik. Permainan pada bagian mata dan bibir ala wanita Korea, Ziva terlihat semakin menawan. Pada potretnya ini juga terlihat bahwa tubuh Ziva disemprot dengan shimmer spray yang membuat tubuhnya menjadi lebih glowing.

