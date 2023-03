THET Htar Thuzar salah satu pebulu tangkis cantik asal Myanmar yang namanya dikenal publik khususnya Indonesia usai gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Paras cantik Thet Htar Thuzar sukses menghipnotis masyarakat Indonesia di lapangan.

Sayangnya, apresiasi itu tak didapatkan di negaranya sendiri. Sebab setelah digelarnya Olimpiade Tokyo 2020, perempuan berusia 22 tahun itu dicap sebagai pengkhianat rakyat yang kontra dengan junta militer. Sejak saat itu, banyak masyarakat Myanmar yang menghujatnya.

Meski demikian, Thuzar dicintai badminton lovers Indonesia. Usai pertandingan itu, Instagram Thuzar diburu para netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memuji penampilannya.

Penasaran seperti apa kecantikan Thuzar? Berikut ulasannya dari Instagram @_thethtarthuzar_, Sabtu (11/3/2023).

1. Pamer senyum manis

Potret cantik Thuzar saat duduk santai memakai dress motif floral warna pink. Rambut berwarna pirangnya dibiarkan tergerai dan dia berpose senyum ke arah kamera.

2. Anggun pakai dress

Jauh dari kesan tomboi sebagai atlet, Thuzar terlihat anggun memakai off shoulder dress warna coklat. Gaya rambutnya disanggul modern dan dia memakai makeup tebal sambil berpose memegang bunga. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen.

"Cocok dibawa kondangan," ucap @hendri***

"Ya Allah jika dia jodoh orang, aku pun orang," kata @apvepx***

3. Menyematkan bunga kamboja di telinga

Perempuan 23 tahun ini terlihat sangat memesona saat berfoto dengan latar pantai. Di foto ini dia memakai dress floral tanpa lengan. Paras cantiknya begitu terpancar dengan menyematkan bunga kamboja di telinganya. Netizen pun memuji penampilannya.

"Sumpah ayu tenan iki," kata @smile_cat***

"Ada idola baru," kata @adjie***

4. Stylish dengan halter neck dress





Potret Thuzar saat sedang liburan. Dia terlihat stylish dengan halter neck dress motif dengan belahan dada yang rendah. Rambut pirangnya dibiarkan terurai dan tak lupa dia memamerkan senyumnya yang bikin netizen terpukau.

"Contoh wanita yang tidak pernah ngebosenin untuk dipandang," kata @alexandra***

"Kenapa kamu cantik banget? why are you so beautiful??," tanay @hendra***

5. Menikmati sunset





Momen seru Thuzar saat menikmati sunset di pantai. Dia memakai outfit santai berupa tanktop coklat dan blue jeans. Pose menyamping sambil menoleh ke kamera, perempuan kelahiran 1999 ini tak lupa menunjukkan sunset indah di sampingnya.