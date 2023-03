Ayu Ting Ting menjadi salah satu selebriti tanah air yang turut menyaksikan konser tunggal BLACKPINK, BORN PINK di Indonesia yang digelar selama dua hari, Sabtu 11 dan Minggu 12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Sebelum asyik menikmati aksi konser musik dari Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo di atas panggung. Lewat akun Instagram pribadinya, pedangdut dan comedian tersebut sempat mengunggah potret gaya OOTD konser dirinya bersama sang anak semata wayang, Bilqis.

(Foto: Instagram @ayutingting92)

Pelantun hits Alamat Palsu bersama Bilqis tampil gemas dan cute, mengenakan outfit gaya ala cewek Korea. Kompak bak kakak-adik, Ayu dan Bilqis sama-sama memakai atasan berupa crop top pink bertuliskan BLACKPINK yang dipadu rok tenis di atas lutut warna hitam.

Menambah gaya modisnya, Ayu juga terlihat memakai beanie hat warna pink dan sepatu hitam model knee-high military.

Baca Juga: Sakit Tenggorokan? Ingat Jangan Langsung Tenggak Antibiotik

Follow Berita Okezone di Google News

"We're ready. Day 1 for my little girl. BLACKPINK concert. Bilqis so happy," tulis Ayu Ting Ting dikutip Sabtu (11/3/2023).

(Foto: Instagram @ayutingting92)

Gaya penampilan Ayu dan Bilqis yang cute dan modis khas Korean style ini pun menuai banyak pujian dari para netizen yang menilai keduanya bukan seperti ibu dan anak tapi bak sepasang kakak-adik.

"Ahhh kakak adik syantik banget," puji @lia***

"Ini seperti kakak adik," komentar dari akun @nn**

"Cakep bener adik kakak ini," tambah netizen pemilik akun @sit**