TEPAT hari ini dan esok, BLACKPINK menggelar konser bertajuk BORN PINK World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, kawasan GBK sebagai lokasi konser yang dipromotori iMe tersebut sudah dipadati ribuan penggemar Rose, Lisa, Jisoo dan Jennie atau BLINK sejak siang.

Tak sekadar menonton konser, BLINK, terlihat tampil maksimal mengenakan gaya outfit andalannya, dengan dominasi mix and match warna hitam dan pink sesuai dengan konsep girlgroup pelantun hits Ddu-Ddu-Ddu-Ddu dan How You Like That tersebut. . Penasaran? Yuk intip ulasan gaya outfit konser para penggemar BLACKPINK di bawah ini, Sabtu (11/3/2023).

1. Leather jacket: Jaket kulit warna hitam yang tebal dan ‘panas’, jadi salah satu pilihan outfit BLINK untuk tampil kece menyaksikan konser sang idola.

Tampil modis dengan padu-padan leather jacket, pink tees, lalu dimaksimalkan dengan bawahan high waisted jeans dan polesan make up bernuansa glitter. Superb!

(Foto: MPI/ Dimas Andhika)

2. Crop top: Jenis outfit yang disukai banyak gadis muda ini juga tak ketinggalan jadi outfit pilihan para BLINK. Outfit ini memang pas dikenakan untuk menonton konser karena desainnya yang simple dan nyaman. Contohnya BLINK satu ini, yang terlihat eye-catching karena memasangkan crop top dengan baggys pants serta aksesoris kalung chain. (Foto: MPI/ Dimas Andhika) 3. Kasual santai: Tampilan outfit minimalis, tetap menarik, dan nyaman untuk dipakai seru-seruan menonton konser musik. Tank top putih yang dipasangkan bersama sling bag hitam klasik, Saddle Bag keluaran Dior. Simpel dan kece bukan? (Foto: MPI/ Dimas Andhika)

