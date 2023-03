PASANGAN Executive Chairman dan Chairwoman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, memang kerap menghabiskan waktu bersama sebagai pasangan.

Meski keduanya dikenal memiliki segudang aktivitas kesibukan yang sangat padat. Namun sebagai pasangan suami-istri, Hary dan Liliana selalu menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas bersama, sesederhana makan siang bareng.

Salah satu contohnya, keduanya baru-baru ini diketahui terbang ke Hong Kong untuk makan siang. Bukan tanpa alasan, sebab Hary dan Liliana menyambut undangan makan siang di Grand Hyatt Hong Kong.

Momen potret keseruan makan siang ini, dibagikan Hary Tanoesoedibjo langsung di laman akun Instagram pribadinya, "hary.tanoesoedibjo", Hary tampak mengunggah saat dirinya bersama sang istri tengah makan siang dengan ditemani tiga orang kolega dekatnya, di round table yang cantik berhiaskan bunga-bunga.

Hary menyebut, ia dan sang istri tercinta santap siang di salah satu restoran makanan China terbaik yang ada di Hong Kong.

“Being invited to lunch at One Harbour Road restaurant at the Grand Hyatt Hong Kong (HK). It’s one of the best Chinese restaurants in HK,” tulis Hary Tanoesoedibjo sebagai keterangan foto, dikutip Sabtu (11/03/2023).

Terkesima dengan restoran tersebut, Hary sempat menyebut Park Hyatt Jakarta (PHJ) berencana akan membuka restoran serupa. Terakhir, ia tak lupa menyampaikan rasa terimakasihnya telah diundang untuk santap siang dengan lezat di salah satu restoran terbaik tersebut. “Thank you, Andreas, Carina and Andrew for the delicious lunch,” pungkas Hary singkat.

