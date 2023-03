PASANGAN Executive Chairman dan Chairwoman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo diketahui baru saja menghadiri undangan pernikahan dari Katherine dan Joshua yang digelar di Hong Kong pada Jumat 10 Maret lalu.

Lewat akun Instagram pribadinya, Hary membagikan momen potret kebersamaan dirinya dan sang istri tercinta, Liliana menghadiri acara pesta pernikahan dari anak dari salah satu teman baiknya tersebut, Kin Chan.

“Attending the welcoming reception of Katherine & Joshua’s wedding celebration. Congrats to my good friend, Kin Chan and your in-law, Gary Lauder on the wedding of your children,” tulis Hary Tanoesoedibjo sebagai keterangan foto, dikutip Sabtu (11/03/2023).

Menghadiri pesta pernikahan tersebut, Hary dan Liliana tampak kompak mengenakan outfit bertema formal. Liliana tampil elegan dalam balutan outfit padu-padan atasan merah dan bawahan hitam polos serta handbag warna merah senada dengan blus lengan pendek yang ia kenakan.

Sementara Hary, terlihat gagah dengan mengenakan setelan kemeja abu-abu dan suit formal warna hitam. Menariknya, di acara resepsi pernikahan yang sama, juga ikut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Diungkap Hary, kehadiran Menparekraf Sandiaga tersebut bukan hanya untuk menghadiri pesta pernikahan, tapi juga diundang sebagai pembicara di salah satu konferensi Indonesia dan Hong Kong. “We had Pak Sandi Uno in the event. Pak Sandi came to HK to speak at an HK-Indonesian conference,” sambung Hary.

