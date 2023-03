BAGI para pria tampilan maskulin bisa dilihat dari apa yang mereka pakai. Biasanya hitam dipilih untuk menampilkan kesan misterius dan jantan. Tapi, pernahkah Anda mencoba warna pink untuk tampil maskulin?

Warna pink memang kerap dikaitkan dengan kelembutan dan feminitas. Tidak heran, jika pink kemudian dibranding menjadi warna untuk para perempuan.

Padahal, para pria juga bisa loh menggunakan baju warna pink. Pada kenyataannya, jika kembali ke dasar warna pink bukan dibuat untuk para perempuan loh.

"Jika Anda kembali ke abad ke-18, anak laki-laki dan perempuan kecil dari kelas atas sama-sama mengenakan warna pink dan biru dan warna lain secara seragam," kata Valerie Steele, direktur Museum di FIT, Fashion Institute of Technology, di New York seperti dilansir dari CNN.

Bahkan, pink dianggap sebagai warna maskulin. Dalam katalog dan buku lama, merah muda adalah warna untuk anak laki-laki, kata Leatrice Eiseman, pakar warna dan direktur eksekutif Institut Warna Pantone.

“Itu terkait dengan warna dasar merah, yang bersemangat serta lebih aktif, lebih agresif. Meskipun Anda mengurangi tingkat keteduhan, itu adalah warna yang diasosiasikan dengan anak laki-laki,” kata Eiseman.

Sebuah artikel berjudul “Pink or Blue,” yang diterbitkan dalam jurnal perdagangan The Infants’ Department pada tahun 1918, menyebutkan bahwa aturan yang diterima secara umum adalah merah muda untuk anak laki-laki dan biru untuk anak perempuan. “Alasannya, merah muda menjadi warna yang tegas dan kuat lebih cocok untuk anak laki-laki,” katanya.

Sayangnya, saat ini anak laki-laki tidak bisa memakai warna merah muda tanpa mendapat pandangan miring. Oleh karena itu, pembuat kemeja seperti Pink di London dan kemeja polo pink Ralph Lauren telah membantu membuatnya menjadi warna yang populer di kalangan pria.

“Saya pikir secara umum, generasi muda tidak memiliki prasangka tentang warna tertentu yang mungkin dimiliki oleh ayah dan kakek, yang dibesarkan dengan gagasan bahwa merah muda hanya untuk anak perempuan atau anak laki-laki tidak boleh memakai warna merah muda," jelas dia.

Jo Paoletti, akademisi dan penulis “Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America” yakin kita belum mencapai titik di mana pink hanyalah sebuah warna, tapi dia berharap ini bisa berubah. Dia mencatat bahwa pada akhir 1800-an, jika seorang wanita muda mengenakan pakaian hitam, orang akan berasumsi bahwa seseorang telah meninggal dan dia sedang berduka.

“Sekarang, kami melihat wanita muda selalu mengenakan pakaian hitam, dan tidak ada yang bertanya siapa yang meninggal. Itu hanya warna,” katanya.

Paoletti berharap merah muda pada akhirnya hanya menjadi warna, tetapi itu tidak akan terjadi kecuali pria berhenti membenarkan atau membela memakainya. Jadi, masih malu memakai baju berwarna pink?