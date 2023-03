TIDAK dapat dipungkiri, salah satu konten yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen dan subscribers dari YouTube Channel GA milik Gritte Agatha adalah #GritteBukaPraktek. Konten #GritteBukaPraktek sendiri memiliki konsep podcast dengan berbincang-bincang bersama para narasumber dengan rentetan kisah hidupnya yang menginspirasi. Gritte juga menjadikan konten tersebut sebagai wadah dan teman bercerita bagi para narasumber.

Seperti pada video #GritteBukaPraktek yang diunggah kali ini, Gritte mengundang seorang konten kreator wanita asal Indonesia bernama Mella Carli yang telah tinggal di Belanda sejak usianya 3 tahun. Meski belum lama ini mempelajari Bahasa Indonesia, namun kini Mella sudah bisa berbahasa Indonesia dengan lancar.

Mella mengaku bahwa dirinya mulai mengunggah video ke platform berbagi video pendek sejak masa pandemi covid. Ketika sedang berlibur ke Indonesia, ia tidak bisa pulang ke Belanda karena kebijakan pandemi.

Konten Mella mulai mencuri perhatian warganet ketika Mella mulai membuat konten tentang perbandingan Indonesia dan Belanda namun dengan gayanya yang seru dan menggebu-gebu.

“One of the first thing juga yang bikin tiktok aku lancar itu pas awal covid aku banyak cerita soal masa kecil aku di Belanda. Itu yang bikin banyak orang interest. Jadi aku cerita kayak perbedaan-perbedaan” ujar Mella.

Tak hanya itu, Mella juga bercerita bahwa setelah lulus SMA di Belanda, Mella sempat melakukan beberapa pekerjaan untuk mengisi waktu luang. Seperti menjaga kasir, bekerja di perusahaan farmasi, hingga bekerja di restoran. Yang membuat Gritte kaget, dalam satu bulan, Mella mendapatkan gaji yang cukup besar.

“Salah satu pekerjaan pertamaku aku jadi kasir, dalam satu bulan (dapat) 16 juta. Itu udah netto, udah bersihnya,” jelas Mella.

“Siapa yang gak mau kerja kalo kayak gitu,” ujar Gritte sambil terkekeh.

Kini, Mella sudah fokus menjadi seorang konten kreator dan tinggal di Indonesia.

“Menurut aku, tetep walaupun besar di Belanda, you'll always feel more at home where you were born. Jadi aku lahir di Indonesia dan darahku tetep Indonesia jadi aku merasa lebih nyaman di Indonesia,” ungkapnya.

Meskipun begitu, Mella juga mengatakan bahwa kultur yang lebih melekat dalam dirinya saat ini adalah kultur Belanda.

“Tapi tetep kalo misalnya ditanya ‘kamu lebih identify as Indonesian or Belanda’, kalo secara darah ya Indonesia, tapi secara kultural tetep Belanda, karena pondasi aku ya udah itu semua kultur, semua education, semuanya Belanda,” tambahnya.

Mella bahkan mengaku bahwa dirinya bangga menjadi orang Indonesia yang tinggal di Belanda.

“Jadi bukan masalah gak mau ngaku jadi Indonesia, gak bangga orang Indonesia. Bangga banget sumpah, seriously, all of Indonesian yang tinggal di sana tuh pasti bangga jadi orang Indonesia, tapi ada perbedaan antara bangga sama asosiasi pendidikan dan kultur. That's the best way I can explain,” jelas Mella.

Buat yang penasaran dengan obrolan seru antara Gritte dan Mella, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel GA, ya!

(mrt)

