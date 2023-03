JAKARTA - Konser musik Sound of Love (SOL) The Festival sukses membius ribuan pengunjung yang memadati area Tennis Indoor Senayan, Sabtu-Minggu, 4-5 Maret 2023. Selama dua hari tersebut, pengunjung dimanjakan oleh berbagai musisi ternama Indonesia, seperti Andmesh Kamaleng, Ada Band, Anji, Setia Band, Armada, Vierratale, RAN, Marcell Siahaan, Gigi hingga Slank.

Festival yang diselenggarakan oleh iNews, MNC Portal, dan MNC Multimedia Network ini telah dipadati pengunjung berjam-jam sebelum konser dimulai. Meskipun demikian, pengunjung hadir lebih cepat bukan karena antrian yang panjang, melainkan karena beragamnya aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung di segenap area festival.

Salah satu fitur yang paling menonjol di festival Sound of Love adalah kehadiran berbagai food tenant di lokasi acara. Food tenant ini disponsori Ayomakan, platform digital pemesanan makanan, reservasi restoran, dan direktori dan review kuliner yang merupakan bagian dari PT Esensi Solusi Buana (ESB).

Penampilan Ada Band menghibur penonton di Sound of Love the Festival. (Foto: MPI/Faisal Rahman)

Kuliner merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tak terkecuali bagi pengunjung Sound of Love The Festival. Untuk event kali ini, Ayomakan memanjakan pengunjung dengan beragam kuliner dari para tenant-tenant, seperti The Coffeebrins, Cakwe Master, Luberger, Liliwetan, Siomay Lim 88, dan masih banyak lagi.

Keberadaan berbagai food tenant ini menjamin bahwa pengunjung benar-benar bisa menikmati konser musik, tanpa takut kelaparan. Di samping itu, fitur-fitur Ayomakan turut memudahkan pengunjung dalam melihat menu, memesan makanan, dan melakukan transaksi dengan food tenant.

Untuk membeli makanan, pengunjung hanya perlu scan kode QR yang terpasang di meja tenant untuk mengakses menu. Selanjutnya, pengunjung dapat memilih menu yang ingin dipesan, dan menyelesaikan pembayaran menggunakan e-wallet seperti Gopay, OVO, dan Dana.

“Kami ingin memperkenalkan cara jelajah rasa, atau foodventure, yang unik untuk penikmat kuliner di Indonesia. Melalui kehadiran di event seperti Sound of Love The Festival ini, kami berharap banyak orang bisa melihat dan merasakan langsung mudahnya memesan makanan dan mengeksplorasi beragamnya produk makanan dan minuman di dunia F&B Indonesia lewat website Ayomakan,” ujar Gunawan, CEO dan Co Founder ESB.

Pengunjung festival dapat merasakan mudahnya memesan makanan tanpa harus mampir ke booth. (Foto: MPI/Faisal Rahman)

Meski sempat diguyur hujan, rupanya animo pengunjung untuk tetap menyantap kudapan yang tersaji di area konser musik tetap melambung tinggi. Sepanjang berlangsungnya festival, antrian dapat ditemui di depan berbagai food tenant di area festival.

“Ayomakan memilih tenant untuk berpartisipasi di acara ini dengan mempertimbangkan ketersediaan pilihan menu yang beragam, sehingga pengunjung bisa bebas menyantap makanan manapun yang mereka sukai,” tutup Gunawan.

