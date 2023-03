GELARAN Oscars 2023 tahun ini terlihat berbeda di red carpet-nya. Ya, spot para selebriti dunia pamer keindahan pakaian tak lagi berwarna merah, melainkan 'campaigne'.

Perubahan warna karpet Oscars 2023 ini menyita perhatian. Menurut Lisa Love dan Raúl Àvila, konsultan kreatif Oscars, warna champagne dipilih untuk menciptakan transisi antara acara siang dan malam hari.

Teori lain datang dari Jimmy Kimmel selaku pembawa acara Oscars 2023 bahwa perubahan karpet itu diartikan tak akan ada lagi darah yang tumpah.

"Orang-orang bertanya, apakah akan jadi masalah perubahan karpet menjadi champagne. Saya pikir, perubahan karpet merah menjadi champagne artinya tidak ada darah yang akan tumpah," katanya pada Hollywood Reporter, dikutip MNC Portal dari The Cut, Senin (13/3/2023).

So, terlepas dari kontroversi perubahan warna karpet di Oscars 2023, kami akan perlihatkan pada Anda beberapa tampilan terbaik Oscars 2023 yang tentunya memanjakan mata.

Siapa saja artis dengan tampilan terbaik di Oscars 2023? Berikut ulasannya:

1. Jamie Lee Curtis

Masuk dalam nominasi 'The Best Supporting Actress', Curtis tampil stunning mengenakan shimmering dress Dolce & Gabbana nude-white bertekstur. Detail korset pada bagian tengah memberi siluet cantik yang tidak berlebihan.

2. Angela Bassett

Aktris satu ini benar-benar tahu bagaimana cara memukau. Tampil mengenakan purple dress rancangan Moschino, Bassett berhasil jadi sorotan. Twist detail pada bagian bawah dress ini sungguh indah. Snake necklace berwarna silver jangan sampai terlewatkan dari pandangan.

3. Hong Chau

Hong Chau tampil simple namun tetap memukau. Ia mengenakan busana rancangan Prada berwarna pink dengan siluet I-line namun dengan detail ekor hitam bertekstur yang amat indah. Sophisticated!

4. Ariana DeBose

DeBose pun berhasil curi perhatian. Mengenakan Versace dress berwarna abu-abu dengan detail silver-line dan open-chest cut, dia tampil stunning.

5. Allison Williams

Busana couture tampil di Oscars 2023 dan itu dibawakan oleh Allison Williams. Aktris ini mengenakan koleksi busana dari Giambattista Valli Couture berwarna pink yang sangat menawan. Inner dress penuh dengan embroidery yang cantik, dipasangkan dengan semacar outer pink bervolume. Elegante!

6. Malala Yousafzai

Tokoh perempuan dunia, Malala Yousafzai, terpantau hadir di Oscars 2023. Ia mengenakan silver dress rancangan Ralph Lauren dengan aksen 'hoodie' seperti kerudung dan detail wrap di bagian sisi. Tampilan Malala ini bahkan dinilai sangat berhasil curi perhatian, menurut Fashion Director New York Times Vanessa Friedman.

7. Halle Bailey

Ariel is coming! Halle Bailey tampil layaknya princess bergaun full of tulle berwarna biru dengan detail korset pada upper body. Gaun itu merupakan rancangan Dolce & Gabbana.

8. Cara Delevingne

Profesional model satu ini pun terpantau hadir di Oscars 2023. Ia benar-benar membara mengenakan dress merah dengan slit-side dan big flowers aksen rancangan Elie Saab Couture. Tampilan Cara ini dianggap sangat sukses curi perhatian.

9. Fan Bingbing

Mau lihat sesuatu yang extravaganza? Look at this! Fan Bingbing tampil mengenakan kristal dress dengan ornamen pita raksana berwarna hijau. Busana itu adalah buah tangan Tony Ward Couture. Perfect!

10. Sofia Carson

Princess looks lainnya datang dari Sofia Carson. Ia memilih white dress dengan aksen cross-top rancangan Giambattista Valli Couture. Kalung besarnya tak kalah mencuri perhatian. So glam.