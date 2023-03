KEHADIRAN Rihanna di Oscars 2023 langsung menyita perhatian publik. Di Twitter, pembahasan soal 'Rihanna' menduduki trending topik pertama pagi ini, Senin (13/3/2023).

Jika diamati, cuitan netizen banyak menyorot tampilan Rihanna dengan baby bump-nya. Hal menarik juga terlihat saat RiRi berjalan menuju red carpet dan sempatkan selfie bareng Ashley Graham.

Pakaian yang dikenakan Rihanna di Oscars 2023 bernuansa all black dengan detail material kulit yang memesona. Inner transparan dipilihnya mungkin agar tidak terlalu 'riweuh', karena sedang hamil.

Detail berupa cutout di sisi kanan dan kiri rok kulit Rihanna juga harus Anda perhatikan. Detail tersebut memberi sentuhan seksi yang begitu manis. Anting bergaya teardrops menyempurnakan semuanya.

Menurut informasi yang disampaikan Pemerhati Fashion Sean Garrett, Rihanna di Oscars 2023 mengenakan koleksi dari Alaïa. Cantik banget kan dress tersebut saat dikenakan Rihanna.

Perlu diketahui, Rihanna hadiri Oscars 2023 bukan sekadar mejeng di red carpet, tapi bakal tampil membawakan single berjudul 'Lift Me Up' dari film 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Menurut laporan International The News, lagu tersebut masuk nominasi lagu orisinal terbaik Oscars 2023. Apakah lagu itu akan memenangkan kategori? We'll see.