GURU merupakan salah satu profesi yang mulia karena bertugas untuk mendidik dan mencerdaskan penerus bangsa. Tak sedikit juga yang memiliki cita-cita menjadi guru sejak kecil.

Namun status menjadi guru dibagi menjadi dua, ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Honorer Daerah (GHD). Status keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh, guru PNS mendapatkan gaji yang layak, tunjangan, fasilitas, dan jaminan hari tua, sedangkan GHD hanya mendapatkan gaji yang terbilang sedikit.

Belakangan ini terdapat sebuah video viral di media sosial. Video yang diunggah di Tiktok oleh akun @callmedadut ramai menjadi perbincangan netizen. Video itu memperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai guru honorer sedang membuka amplop gaji mengajar selama dua bulan.

Wanita tersebut memberitahu jika membuka amplop gaji setiap bulan membuat dirinya excited dan deg-degan.

“Gaji Guru salah satu yang bikin aku excited bgt karna suka Out of the box isi nya wkwk” Tulis keterangan video tersebut.

Video yang diunggah berdurasi 23 detik, tampak sebuah amplop cokelat berada di atas meja yang sedang dibuka olehnya. Ia menunjukan ekpresi yang bahagia dan gembira ketika mengetahui isi amplop tersebut yang berisi uang pecahan Rp 100.000 sebanyak lima lembar, dan uang pecahan Rp 20.000 satu lembar.

Jika dijumlah menjadi Rp 520.000 sebagai upah dirinya karena telah mengajar selama dua bulan. Ia bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah setelah menghitung jumah uang yang diterima.

Banyak netizen yang merespon dan berkomentar tentang momen tersebut.

“Alhamdulillah, semangat Bu Guru” tulis @pejuang_muda62

“kerja srius gaji bercanda” salah satu komentar dengan akun @kilaladibba

“tidak ada yg paling membahagiakan selain rasa syukur” kata @iyankairupan

Hingga kini postingan video tersebut telah memiliki 2.5M views, 163.1 ribu like, dan 3.460 komentar.

