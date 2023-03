PERCAMPURAN kopi dengan alkohol atau yang kerap disebut Irish coffe memang banyak digemari. Nah, semakin berkembangnya cita rasa kopi, membuat pembuat whiskey Macallan terinspirasi untuk membuat whiskey aroma kopi.

The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica dan The Macallan Harmony Collection Smooth Arabica rilis ini dbuat guna memberikan apresiasi industri kopi, sekaligus mengajak khalayak untuk menikmati biji kopi Arabika Ethiopia.

The Harmony Collection, merupakan koleksi tahunan terbatas yang dibuat oleh The Macallan demi mengeksplorasi rasa dan inovasi terkini–suatu branding dari label Whisky terkemuka tersebut. Kini The Macallan telah merilis edisi keduanya, yang menampilkan suatu ekspresi baru dalam menikmati whisky.

Whisky yang memiliki rasa dan aroma yang tajam ini dikembangkan oleh whisky maker The Macallan, Steven Bremner, agar cocok dinikmati bersama kopi. Steven mengkombinasikan kayu barel dari pohon ek Amerika dan Eropa untuk mendapatkan aroma dan rasa spesifik yang diberikan oleh whisky single-malt. Teknik yang digunakan Steven mengambil inspirasi dari biji kopi Arabika dari Ethiopia, yang dikenal sebagai asal kopi.

“Untuk menciptakan edisi kedua dari The Harmony Collection yang terinspirasi dari kopi, saya mencari rasa pekat dari barel tradisional The Macallan yang terbuat dari kayu pohon ek sherry asal Eropa yang menghadirkan elemen kopi, digabungkan dengan sentuhan rasa manis dan note vanila dari kayu ek sherry asal Amerika untuk pengalaman yang lebih seimbang dan sempurna,“ ujar Steven Bremner.

Inspired by Intense Arabica memiliki ABV lebih tinggi dari 44% dan mengingatkan pada espresso yang manis namun kuat, sedangkan Smooth Arabica mengekspresikan rasa americano yang berbumbu ringan dan lembut dan memiliki ABV 40%. Kedua whisky ini bisa dipadukan dengan kopi, memberikan pengalaman baru untuk menikmati The Macallan.

The Macallan juga menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menikmati Inspired by Intense Arabica bersama kopi. Ternyata, popcorn menjadi suatu staple yang ada dalam aksi pengkombinasian kedua minuman ini. Kudapan tersebut menjadi palate cleanser yang cocok, untuk mengimbangi rasa keduanya.

Setiap edisi dari koleksi ini mengkaji perjalanan untuk pengemasan efektif dari The Macallan–tentu saja dengan memikirkan masa depan bumi. Kali ini The Harmony Collection memiliki kemasan unik yang menggunakan kulit biji kopi yang merupakan limbah produksi kopi yang digunakan untuk menciptakan The Macallan Harmony Collection Smooth Arabica. Sebelumnya koleksi Rich Cacao dirilis di Harmony Collection tahun lalu, diikuti oleh Fine Cacao, yang dirilis tahun ini. Kedua koleksi cokelat ini menampilkan profil rasa yang khas dan kemasan yang terbuat dari kulit buah kakao. Saat ini, The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica dan The Macallan Harmony Collection Smooth Arabica resmi hadir dan dinikmati oleh penikmatnya di Indonesia. Sebelumnya, produk unggulan dari The Macallan ini telah dijajakan di The Macallan Estate Bar, The Macallan Online Boutique dan di gerai-gerai retail premium, bar dan restoran-restoran di seluruh dunia sejak bulan Oktober 2022. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazin.

