KEMENANGAN Michelle Yeoh meraih predikat Aktris Terbaik Oscar 2023 untuk film 'Everything Everywhere All At Once' membuka fakta-fakta lama kehidupannya. Salah satu yang menyita perhatian adalah keikutsertaannya pada ajang Miss World 1983.

Informasi ini disampaikan akun Twitter @Pak_Irv yang kini ramai dibahas netizen. Sudah lebih dari 522,1 ribu netizen melihat cuitan tersebut dan telah dibagikan ulang oleh lebih dari 1,1 ribu netizen.

BACA JUGA:

"Buat catatan saja, Michelle Yeoh ikut ajang Miss World 1983. Kompetitornya di ajang itu adalah Maggie Cheung dan Titi DJ," kata akun tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (14/3/2023).

Di ajang tersebut, Michelle Yeoh mewakili Malaysia, Maggie Cheung untuk Hong Kong, dan Titi Dwi Jayanti alias Titi DJ tentu saja Indonesia.

Gegara cuitan itu, beberapa netizen komen dan salah satunya datang dari @hippieshooray yang mencatut cuitan lama akun @KrisnaERLG yang membahas soal ketiga nama besar tersebut.

BACA JUGA:

"Langsung Googling, lho, aku. Terus eiyaaaaaa," katanya tak percaya kalau ketiga orang itu pernah ada di satu panggung besar Miss World 1983.

Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang

Follow Berita Okezone di Google News

Di cuitan @KrisnaERLG bahkan beberapa netizen berkomentar bahwa Titi DJ dan Michelle Yeoh itu sahabatan. "Pantesan Yeoh ini sahabatan sama Titi DJ," ungkap @galihholic***. Michelle Yeoh juga bersahabat baik dengan Maggie Cheung. Kedua aktris hebat ini pernah beradu akting bersama di film Police Story 3 bareng Jacky Chan. Keren banget kan! Suksesnya Michelle Yeoh meraih predikat Aktris Terbaik Oscar 2023 pun diketahui bikin ramai Malaysia. Dia dianggap membanggakan nama baik Malaysia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.