80 Ucapan Maaf Menjelang Ramadhan bisa Anda gunakan untuk orang terdekat, keluarga maupun teman. Anda bisa mengirimnya pesan ucapan maaf jelang Ramadhan 2023 melalui WhatsApp ataupun menjadikannya sebagai status di media sosial.

Berikut adalah 80 ucapan maaf menjelang Ramadhan agar Anda bisa meraih keberkahan dan dapat menjalankan ibadah dengan lancar untuk meraih kemenangan.

(80 Ucapan Maaf Menjelang Ramadhan, Foto: Freepik)

1. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhan-lah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin."

2. Marhaban ya Ramadhan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri pada-Nya, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa

3. "Bulan Ramadhan sudah di depan mata. Tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin."

4. Bulan Ramadhan sudah di depan mata. Tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri pada-Nya. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa

5. Jangan sesalkan perpisahan, jika itu untuk kebaikan. Dari jauh aku ucapkan, selamat berpuasa di bulan Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin.

6. Mungkin saat kita bercanda, pernah terselip kata yang menyakiti hati. Tak jarang dalam tingkah laku pun ikut menyinggung hati. Dalam menyambut bulan yang suci ini, mohon untuk bisa memaafkan dengan setulus hati. Marhaban Ya Ramadan.

7. Saat membuat sebuah kesalahan, manusia selalu luput untuk meminta dimaafkan. Saat perkataan dan perbuatan menyinggung perasaan hendaklah langsung meminta maaf. Tapi bila sampai kini belum sempat mengucapkan, menjelang hari yang penuh berkah mohon dimaafkan segala perilaku yang ada. Marhaban Ya Ramadan.

8. Tidak selamanya air jernih, begitu pula dengan ucapanku yang tidak selalu baik. Salju pun bisa tidak selalu putih. Begitu juga dengan hatiku yang terkadang berprasangka tak baik denganmu. Menyambut bulan suci ini, dengan hati yang tulus meminta. Mohon dimaafkan segalanya. Marhaban Ya Ramadan.

9. Daku rindu bulan Ramadhan-Mu, dan Engkau beri kesempatan di bulan ini kepadaku. Mohon ampun atas segala dosaku, semoga dilimpahkan banyak rahmatmu.

10. Semoga puasaku, puasamu dan semua ibadah dan amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Taala, dan semua dosa kita diampuni oleh-Nya. Amin.

11. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, dan tidak ada seorangpun yang terhindar dari salah. Menjelang Ramadhan, mari saling memaafkan dan berbagi kebaikan.

12. Seiring terbenamnya mentari di akhir Syaban, tibalah kini bulan Ramadhan. Pesan ini sebagai ganti jabat tangan, untuk memohon maaf dan kekhilafan. Marhaban ya Ramadhan

13. Manusia memang kadang tak sadar diri, telah membuat sesamanya terluka hati. Hari ini, maafkanlah semua kesalahan dan dosa diri ini. Supaya kita memasuki bulan suci Ramadhan dengan hati yang bersih.

14. Ramadhan adalah bulan yang mulia. Marilah saling memaafkan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menunaikan ibadah puasa

15. Gersang bumi tanpa hujan. Gersang akal tanpa ilmu. Gersang hati tanpa iman. Gersang jiwa tanpa amal. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

16. Bulan berkah hampir tiba, jiwa dan hati akan kembali bersih di bulan suci ini. Mohon maaf lahir dan batin.

17. Ramadhan is a month of Allah. Whose beginning is mercy. Whole middle is forgiveness. Whose end is freedom from fire. Ramadan Mubarak

18. Marhaban ya Ramadhan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri pada-Nya, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

19. Manusia seringkali tak sadar ketika melukai perasaan dan hati seseorang. Jika hal tersebut menjadi salah satu yang pernah kulakukan. Maka, dalam menyambut bulan penuh suci ini Mohon dimaafkan segala kesalahan yang pernah terjadiDalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puas. Marhaban Ya Ramadan.

20. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan sepuluh jari, ucapkan salah setulus hati, mari kita bersama berbenah diri, di bulan Ramadhan yang suci. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

21. Tiada manusia yang terbebas dari dosa. Tiada satu manusia pun yang bisa terhindar dari kesalahan. Menjelang bulan suci Ramadan marilah saling bermaaf-maafan. Marhaban Ya Ramadhn.

22. Setitik tinta jadi noda. Setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

23. Ketika lidah ini begitu mudahnya mengucap kata yang mungkin melukai hati. Ketika hati yang terluka sulit untuk menerima. Maka di bulan Ramadan yang penuh suci ini, dengan hati yang tulus. Mohon maaf lahir batin. Marhaban Ya Ramadan

24. Tiada kebahagiaan tanpa syukur. Tiada rasa syukur tanpa sabar. Tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadaTiada bulan seagung ini. Tiada bulan semulia ini. Tiada bulan seberkah ini. Ramadhan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.h puasa.

25. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, dan tidak ada seorang pun yang terhindar dari salah. Menjelang Ramadhan, mari saling memaafkan dan berbagi kebaikan.

26. Mengingat kata yang salah, hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap dan sifat yang menyakitkan, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

27. Lidah memang mudah mengucapkan, namun hati yang terluka tidak mudah memaafkan. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maafkan atas ucapan yang menyakitkan.

28. Manusia tak pernah lari dari salah dan khilaf, karena manusia tidaklah sempurna. Di bulan yang suci ini, marilah bermaafan. Agar tiada dendam dan dengki. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

29. Rendahkan hati untuk turunkan segala emosi, dengan ini saya memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga di bulan suci yang segera datang, hati pun bersih dari amarah dan dosa.

30. Tiada bulan seagung ini. Tiada bulan semulia ini. Tiada bulan seberkah ini. Ramadhan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

31. Jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan hiasi dengan senyuman, Semoga tetaplah demikian. Selamat menyambut ibadah puasa, mohon dimaafkan khilaf dan salah, lahirian dan batiniah. Marhaban ya Ramadhan.

32. Sebentar lagi, bulan penuh berkah, bulan yang suci akan tiba. Sebelum memulai ibadah yang penuh berkah ini, mohon dimaafkan segala kesalahan yang disengaja ataupun tanpa disadari. Selamat menyambut bulan yang suci ini.

33. Bila dalam langkahku sempat menyakiti hatimu, dengan sepenuh hati mohon dimaafkan dengan ikhlas. Sebelum bulan yang suci tiba marilah saling memaafkan. Marhaban Ya Ramadan.

34. Fajar Ramadhan akan segera hadir menerangi dunia, selembar sutra menghapus noda, sebening embun penyejuk kalbu, sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima Allah Taala. Amin ya rabbalalamin.

35. Manusia akan segera kembali ke fitrah masing-masing, fitrah adalah ide bawaan sejak lahir, ide bawaan tersebut adalah “Laa ilaha Illallah” mari sucikan hati kita kembali kepada tauhid.

36. Apabila jiwa sebening air, maka janganlah membuat keruh, Apabila hati seputih awan, maka jangan membuat mendung, Raih keberkahan bersama dengan saling memaafkan

37. Andai jemari tak sempat berjabat. Jika raga tak bisa bersua. Bila ada kata membekas luka. Semoga pintu maaf masih terbuka. Selamat menunaikan ibadah puasa."

38. Tak ada kata seindah zikir, tak ada bulan seindah Ramadhan. Izinkan kedua tangan bersimpuh maaf untuk lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang selalu berprasangka dan sikap yang pernah menyakitkan. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

39. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Kemuliaan bulan seribu bulan. Saat Allah memberikan ampunan. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

40. Ketika lidah ini begitu mudahnya mengucap kata yang mungkin melukai hati. Ketika hati yang terluka sulit untuk menerima. Maka di bulan Ramadan yang penuh suci ini, dengan hati yang tulus. Mohon maaf lahir batin. Marhaban Ya Ramadan

41. Bulan suci Ramadan sudah ada di depan mata. Mari bersama-sama mempersiapkan diri untuk tetap teguh di jalan-Nya. Marilah saling bermaaf-maafan dan bergandengan tangan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Marhaban Ya Ramadan. 42. Tidak untuk menghapuskan luka di hati. Semoga di bulan suci ini, semua kesalahan yang pernah menyakiti hati bisa dimaafkan dengan ikhlas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban Ya Ramadan. 43. Seiring terbenamnya mentari di akhir Sya'ban, tibalah kini bulan Ramadhan. Pesan ini sebagai ganti jabat tangan, untuk memohon maaf dan kekhilafan. Marhaban ya Ramadhan. 44. Manusia memang kadang tak sadar diri, telah membuat sesamanya terluka hati. Hari ini, maafkanlah semua kesalahan dan dosa diri ini. Supaya kita memasuki bulan suci Ramadhan dengan hati yang bersih. 45. Marhaban ya Ramadhan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. 46. Bulan Ramadhan sudah di depan mata. Tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. 47. Rendahkan hati untuk turunkan segala emosi, dengan ini saya memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga di bulan suci yang segera datang, hati pun bersih dari amarah dan dosa. 48. Mengingat kata yang salah, hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap dan sifat yang menyakitkan, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 49. Bila hati saling terpaut, rasa cinta terjalin indah. Bila salah dan khilaf terjadi, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 50. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhan-lah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. 51. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 52. Bulan Ramadhan sudah di depan mata. Tak lama lagi kita akan berjumpa. Siapkan hati untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. 53. Rendahkan hati untuk turunkan segala emosi, dengan ini saya memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga di bulan suci yang segera datang, hati pun bersih dari amarah dan dosa 54. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 55. Seiring terbenamnya mentari di akhir Syaban, tibalah kini bulan Ramadhan. Pesan ini sebagai ganti jabat tangan, untuk memohon maaf dan kekhilafan. Marhaban ya Ramadhan. 56. Lidah memang mudah mengucapkan, namun hati yang terluka tidak mudah memaafkan. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maafkan atas ucapan yang menyakitkan. 57. Setetes embun di pagi hari jatuh di atas bunga melati. Di bulan suci ini, inilah waktunya untuk memperbaiki diri. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 58. Bila ada langkah membekas lara, ada kata merangkai dusta, ada tingkah menoreh luka, Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 59. Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya. Sudilah kiranya, membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami, Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi kekuatan dan keringanan dalam menjalankan ibadah shaum. 60. Siang diisi kebaikan, malam belajar Alquran. Ramadhan jadi penerang, hati yang mulai remang-remang. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. 61. Diawali dengan Bismillah, menyambut bulan penuh barokah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 62. Tiada amal tanpa keikhlasan, tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Mohon maaf lahir bathin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat datang Ramadhan. 63. "Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 64. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhan-lah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. 65. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. 66. Gersang bumi tanpa hujan. Gersang akal tanpa ilmu. Gersang hati tanpa iman. Gersang jiwa tanpa amal. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 67. Mengingat kata yang salah, hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap dan sifat yang menyakitkan, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 68. Mengingat kata yang salah. Hati yang berprasangka. Janji yang terlupakan. Sikap dan sifat yang menyakitkan. Di hari ini izinkanlah aku mengucap, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. 69. Sebelum cahaya ilahi dipadamkan, sebelum langit runtuh, sebelum pintu taubat ditutup, sebelum malaikat menjemput, sebelum Ramadhan tiba, mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang pernah dilakukan. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 70. Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 71. Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 72. Tiada amal tanpa keikhlasan, tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Mohon maaf lahir bathin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat datang Ramadhan. 73. Terselip khilaf pada canda, ada luka tergores pada tawa, terbelit pilu pada tingkah, tersinggung rasa dalam bicara. Mari kita saling memaafkan sebelum bulan suci Ramadan kita masuki. Semoga kita tetap setia dalam satu jalur, satu doa, satu tujuan: menggapai ridha Allah SWT. 74. Marhaban ya Ramadan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong benarkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 75. Semoga kelak kita dipertemukan oleh-Nya dalam ukhuwah pula. Amin. Maaf untuk semua kesalahan.” Seiring terbenam mentari di akhir Syaban. Tibalah kini bulan Ramadhan. Pesan ini sebagai ganti jabat tangan. Untuk mohonkan maaf dan kekhilafan. Marhaban ya Ramadhan. 76. Manusia tak pernah luput dari salah dan khilaf, karena manusia bukan makhluk sempurna. Di bulan yang suci ini, marilah bermaafan. Agar tak ada dendam dan dengki. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa. 77. Siang diisi kebaikan, malam belajar Al-Qur’an. Ramadhan jadi penerang, hati yang mulai remang-remang. Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. 78. Kerinduan pada bulan suci Ramadhan akan segera terobati. Tak lama lagi bulan Ramadhan segera tiba. Ampunilah segala dosa hamba. Semoga kami selalu berada dalam limpahan rahmat-Mu. 79. Terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam yang mana di dalamnya terdapat keberkahan. Marhaban ya Ramadhan. Kami merindukan kedatanganmu. 80. Gersang bumi tanpa hujan. Gersang akal tanpa ilmu. Gersang hati tanpa iman. Gersang jiwa tanpa amal. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

