HIGHTEA merupakan fenomena sosial yang sedang digalakkan oleh berbagai komunitas di ibukota, dengan tujuan membangun jaringan yang lebih luas.

Namun, tidak hanya sebagai acara sosial, High Tea juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyatukan para pebisnis dalam membangun lingkungan yang kolaboratif.

Melihat potensi untuk menyatukan komunitas tersebut, HignEnd berinisiatif untuk menggelar acara ini, sebagai wadah bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain.

Dalam kesempatan kali ini, High Tea bersama HighEnd berkolaborasi dengan Cristel, merek peralaran masak stainless ternama asal Prancis

"Ini sebenarnya acara bulanan yang HighEnd selalu adain dengan berbagai brand yang masuk dalam kategori Luxury, salah satunya Cristel yang merupakan luxury cookwear asal Prancis, menurut saya Cristel mempunyai tsrget market yang sama dengan audience HighEnd hingga kolaborasi hari ini bisa berjalan dengan lancar, Dengan tema the art of cooking," ucap Lisya Jessica, Editor In Chief HighEnd, saat ditemui MNC Portal di Park Hyatt Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Acara HighTea With HighEnd and Cristel tersebut ini mengusung tema "The Art Of Cooking", di mana acara tersebut diharapkan para peserta dapat menikmati semua proses memasak.

Pada acara tersebut terdapat berbagai rangkaian aktivitas yang menarik. Di mana diawali dengan sesi afternoon tea & canapes bersama pembawa acara, tamu dan perwakilan dari Cristel.

Kemudian acara dilanjutkan dengan demo masak bersama Arsyan Dwianto, pemenang Top 3 Masterchef Indonesia Season 9, dengan menggunakan peralatan masak dari Cristel.

Selain itu, para tamu diperkenalkan tentang produk dan keunggulan dari Cristel, serta mengajak para peserta yang terdiri dari komunitas sosialita dan influencer, untuk memilih kualitas peralatan memasak yang tepat, hingga mereka bisa menemukan kesenangan dalam memasak. Sebagai informasi, Cristel merupakan produsen peralatan masak baja tahan karat premium Prancis terkemuka yang sudah ada sejak 1986. Adapun tujuan dari Cristel yakni untuk memberikan pengalaman memasak yang sederhana dan mudah bagi semua anggota keluarga. Di mana Cristel dapat menghadirkan konsep memasak dan penyajian berkualitas tinggi. "Cristel adalah peralatan masak yang wajib dimiliki. Mereka datang dengan bahan-bahan berkualitas tinggi yang membuat hidangan mengolahnya menjadi lebih mudah dan menghasilkan masakan yang sehat dan bergizi," tutur Charissa, Chief Marketing Officer of PT Citra Niaga Gemilang. Dari sisi bahan, Cristel menggunakan material stainless baja dengan kualitas dan desain terbaik. Dengan keunggulan dan berbagai kemudahan yang dihadirkan, Cristel ingin memberikan pengalaman memasak yang menarik dengan rasa dan kualitas yang luar biasa memasak. Cristel juga memahami tentang pentingnya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu Cristel hadir untuk membangkitkan keceriaan memasak di rumah bagi keluarga muda di Indonesia khususnya di kalangan generasi di mana pengiriman makanan hanya dengan beberapa klik saja. “Di sini, kami memahami pentingnya memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Kami melihat lebih dari itu hadir dan kami melakukan segala daya kami untuk memasak dunia yang lebih baik untuk generasi berikutnya," tambah Charissa. Adapun visi Cristel yakni meningkatkan standar dapur rumahan di Indonesia dengan menyediakan peralatan berkualitas tinggi yang menghasilkan makanan yang lebih sehat.

