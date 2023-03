ACARA High Tea with HighEnd bersama Cristel baru saja berlangsung pada Rabu (15/3/2023), di Park Hyatt, Jakarta. Tema yang diusung adalah 'The Art of Cooking,' yang terdiri dari sesi afternoon tea and canapes bersama para tamu, dan perwakilan Cristel.

Menariknya, tidak hanya sesi afternoon tea and canapes, terdapat juga Demo Masak bersama dengan Chef Arsyan Dwianto pemenang Top 3 Masterchef Indonesia Season 9.

Pada acara tersebut turut diperkenalkan produk peralatan masak asal Prancis, Cristel, beserta keunggulannya. Di mana para tamu undangan diajak untuk memilih peralatan masak yang tepat dan berkualitas, hingga bisa membuat kegiatan masak menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Dalam demo masak tersebut, Chef Arsyan Dwianto terlihat begitu terampil dan cekatan dalam mengolah masakan. Adapun beberapa menu yang dimasak pada demo masak tersebut yakni stir fried noodle dan black pepper beef.

Tentunya, saat memasak menu tersebut, Chef Arsyan Dwianto menggunakan peralatan masak dari Cristel. Ketika mencoba peralatan masak tersebut, Chef Arsyan mengaku sangat takjub dengan kualitas dari Cristel.

"Setelah aku nyoba sendiri pancinya, ini menurut aku ini pancinya oke banget sih, dari kualitas stainless nya, heat distribution juga sangat merata," ucap Chef Arsyan Dwianto saat ditemui MNC Portal di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Selain itu, menurut Chef Arsyan, peralatan masak dari Cristel juga memiliki sebuah hal yang unik, dan fungsional. Khususnya pada bagian handel yang bisa dilepas pasang dan disesuaikan tergantung kebutuhan. "Satu hal yang unik, handelnya itu bisa disesuaikan, ini sangat berguna baik untuk profesional atau home cook menurut aku," ucap chef Arsyan. Sejalan dengan Chef Arsyan, Charissa Cecilia yang merupakan Chief Marketing Officer PT Citra Niaga Gemilang (Cristel Indonesia) pun mengungkapkan, bahwa handel yang bisa dilepas pasang merupakan satu kelebihan dari Cristel. "Yang bikin panci ini unik, kita memiliki konsep cook and serve, jadi handel dari panci Cristel itu bisa dilepas pasang, dia bisa pindah dari dapur ke ruang makan dengan sangat mudah, bisa langsung di serve di atas meja," ucap Charissa. Tidak hanya itu, menurut Charissa, panci tersebut memiliki bahan berkualitas dan ketahanan yang baik, hingga bisa digunakan seumur hidup. "Yang membedakan panci kita dengan yang lain adalah heat distributionnya sangat bagus, panci ini juga kita jamin bisa dipakai seumur hidup atau lifetime warranty produk," tambahnya. Sebagai informasi, Cristel Indonesia hadir dengan desain estetis untuk menciptakan dapur klasik dan mewah. Cristel pun memiliki desain yang ringkas dan fungsional, karena dilengkapi dengan pegangan yang bisa dilepas. Selain itu, setiap panci pun didesain dengan sempurna, hingga membuat distribusi panas merata, hingga masakan akan cepat matang dan tentu menjadi lebih sehat. Setiap produk dari Cristel dibuat dengan baja tahan karat 18/10 yang menjadi tertinggi di kelasnya. Hal itu bertujuan untuk melindungi kualitas gizi dan rasa makanan tetap fresh. Menariknya, Cristel pun tidak mengandung bahan kimia beracun, hingga sehat untuk kamu dan keluarga. Satu hal yang perlu diperhatikan, peralatan masak Cristel sangat serbaguna dan tahan lama, karena mudah dibersihkan dan bisa bekerja di semua kompor.

