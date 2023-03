JENAMA Kaynami ikut meramaikan industri fashion Tanah Air. Pada koleksi terbarunya ini, brand tersebut terinspirasi dari negeri dongeng.

"Aku suka Disney, warna Disney itu cantik-cantik kayak ungu, pink, dan mint. Aku suka warna Disney itu ceria," ujar Founder & Owner Kaynami, Jenna Rachmawati saat ditemui di acara The Launch Of Lavanya Collection By Kaynami, baru-baru ini.

BACA JUGA:

Jenna mengatakan kalau dirinya ingin sekali memiliki brand hijab yang menghadirkan waran-warna cerah namun tetap membuat wajah cerah.

"Kadang kalau pakai hijab terus salah warna bikin muka kusam. Jadi aku pengen punya brand hijab kita tampil cerah ceria dan nggak kusam, tapi bisa dipakai daily, tuh goals aku. Perempuan-perempuan bisa nyaman pakai hijab yang lebih berani," jelasnya.

BACA JUGA:

Selain menggunakan warna-warna cerah, brand tersebut juga memakai motif bunga sehingga terkesan lebih berwarna dan cheerfull.

"Karena aku memang tipe yang cheerful terinspirasi dari diriku sendiri dan anak-anak. Menurut aku pattern floral itu cantik aja dan cocok dikombinasikan dengan warna apapun," tambahnya.

Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir

Follow Berita Okezone di Google News

Jenna menambahkan pada koleksinya ini dia juga mengeluarkan beberapa model dan warna yang bisa jadi pilihan para wanita berhijab. "Kita ada kurang lebih 9 warna, kita kasih yang colorful, ada juga warna yang netral seperti brown dan nude," kata Jenna. Jenna mengungkapkan proses produksi koleksi tersebut berjalan selama 9 bulan hingga proses launching hijab. Selain warna dan desain, Jenna juga memperhatikan kualitas bahan yang akan dipakai oleh para customernya agar tetap nyaman. "Aku juga memperhatikan bahan yang ringan dan nyaman. Kita pakai bahan voal premium grade A yang paling bagus, semoga semua orang merasakan hal yang sama karena cuaca sudah mulai panas," pungkasnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.