MASIH ingat dengan Dara The Virgin? Penyanyi dari duo The Virgin ini sudah lama tak muncul di layar kaca. Meski begitu, ada banyak acara panggung off air yang dijalaninya.

Bersama pasangan duetnya, Mitha, wanita berdarah Sunda ini masih aktif bernyanyi dari panggung ke panggung. Dara juga kerap mengunggah potret cantiknya di akun Instagram pribadi.

Penasaran melihat potret terbaru Dara The Virgin? Berikut Okezone merangkumnya yang dihimpun dari akun Instagram, @darathevirgin, Kamis (16/3/2023).

1. Mirip artis Korea









Tampak sosok wanita mengenakan topi kupluk dengan jaket bulu, dan berkacamata. Siapa sangka itu adalah Dara The Virgin. Tak sedikit netizen yang mengira sosok Dara pakai kupluk adalah artis Korea.

"Artis korea mana nih ?" tulis @so**.

"Weh kaget aku kira Lisa blackpink 🤭vibes-nya Korea banget 😍 Dara always beautiful ❤️," puji @el**.

2. Rambut kepang









Dara tampil simpel dengan kemeja kotak berwarna merah. Gaya rambut kepang membuatnya terlihat mempesona, ditambah polesan makeup di wajahnya. Sempurna!

3. Makin cantik





Penampilan Dara saat ini bikin pangling. Wajahnya terlihat lebih tirus dan kulit yang masih tetap mulus. Gaya rambut yang diikat separo semakin membuat wanita 31 tahun ini menawan hati.

4. Setelan latex



Kali ini, Dara tampil maksimal dengan setelan kulit yang mengkilat. Ia menumpuk sebuah kemben shimmer grey di balik kemeja kulit tersebut. Kakinya juga terlihat jenjang dalam foto. Sungguh mempesona! 5. Cantik saat makan



Dara tampak tengah makanannya. Ia memegang sebiji cabe rawit hijau. Wajahnya memperlihatkan ekspresi datar yang membuatnya semakin tampak misterius. Namun tetap saja masih terlihat rona kecantikannya yang dimilikinya.

