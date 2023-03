NEW York Fashion Week "Indonesia Now" melibatkan banyak desainer, model, makeup artist (MUA) dari Indonesia. Salah satunya MUA kenamaan Indah Aini yang turut menyukseskan fashion show dunia ini.

Indah mempercantik tampilan 40 model yang akan runway. Di momen ini, 7 desainer lokal bergabung satu runway, yakni Buttonscarves, KAMI., Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita, serta Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi. Ada 10 look di dalam fashion show NYFW Autumn/Winter 2023.

Indah digandeng New York Make Up Academy dan Buttonscarves Beauty selama NYFW 2023 berlangsung. Puteri Indonesia 2022 Laksmi Deneefe sebagai 'muse' pada peragaan busana tersebut.

Indah menggunakan tren pop up color with graphic liner dan smokey eyes with warm brown. Hasil makeup-nya sungguh memukau di ajang fashion internasional.

Meski banyak model yang ia pegang, tidak ada kendala di belakang panggung. Indah juga percaya diri sekali di momen ini.

"Saya tidak merasa ada kendala dan semua bisa dikerjakan," tutur Indah dalam keterangannya.

Indah pun mengaku senang bisa terlibat dalam acara itu. Ia ingin menginspirasi semua perempuan di Indonesia.

"Menurut saya bekerja di luar negeri itu sangat challenging buat saya, karena selain membawa nama pribadi, saya juga bisa membawa nama Indonesia biar terkenal di kancah internasional," ucapnya.

Banyak pengalaman berharga yang ia dapatkan selama fashion show ini. Karena banyak perbedaan budaya, RAS dan karakter apalagi saat bertemu dengan banyak orang di event NYFW.

"Saya ngobrol dengan para makeup artist, model, fashion stylist, desainer itu sendiri itu banyak pengalaman menarik yang bisa diambil. Berbagi pengalaman tips and trik makeup dari situ juga bahkan kita bisa bercerita memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat cantik," tutup Indah Aini.

