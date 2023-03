INDONESIA merupakan salah satu negara yang menjadi kiblat fashion dunia, salah satunya adalah hijab. Tidak heran bila tren hijab terus berkembang dengan beragam warna, motif, hingga bahan yang digunakan.

Founder & Owner Kaynami, Jenna Rachmawati mengatakan di Ramadhan tahun ini, warna pastel masih digandrungi oleh masyarakat.

“Warna pastel itu mencerminkan happiness. Cocok untuk anak muda dan wanita yang sudah memiliki anak. Jadi mereka yang pakai hijab warna pastel terlihat lebih muda,” ujar Jenna saat ditemui di acara The Launch Of Lavanya Collection By Kaynami, baru-baru ini.

Selain itu, warna-warna cerah seperti sage atau lilac juga masih banyak diminati karena cocok digunakan dengan berbagai fashion.

“Jadi tuh Ramadhannya berasa happy vibes gitu,” katanya.

Jelang Ramadhan, Jenna pun mengeluarkan koleksi hijab terbarunya melalui brand Kaynami. Pada koleksinya itu dia mengeluarkan hijab lebih dari 9 warna yang terinspirasi dari warna-warna Disneyland.

“Aku suka Disney, warna Disney itu cantik-cantik kayak ungu, pink, dan mint. Aku suka warna Disney itu ceria," katanya.

Selain menggunakan warna-warna cerah, dia juga menambahkan pattern floral yang menambah manis koleksi hijab model segi empat itu.

Menurut Jenna tak perlu khawatir soal kualitas dari bahan yang digunakan pada koleksinya. Sebab dia memakai material yang berkualitas sehingga memberi kenyamanan kepada pengguna.

Kita pakai bahan voal premium grade A yang paling bagus, semoga semua orang merasakan hal yang sama karena cuaca sudah mulai panas," tutup Jenna.

