ARTIS cantik Aaliyah Massaid merupakan anak kedua dari pasangan Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid. Darah seni mengalir deras dari orang tuanya, dia pun kerap wara wiri di layar kaca sebagai penyanyi.

Tak hanya jago bernyanyi, Aaliyah juga memiliki paras yang cantik dan gaya stylish. Melalui unggahannya di Instagram dia banyak membagikan potret dirinya sambil pamer body goals.

Penasaran seperti apa gaya Aaliyah Massaid saat pamer body goals? Berikut ulasanny, Selasa (21/3/2023).

1. Pose di lapangan tenis





Memiliki tubuh ideal ternyata dia rutin olahraga. Saat ini dia tengah rutin olahraga tenis. Momen itu dia bagikan di mesia sosial. Seperti di foto ini Aaliyah terlihat stylish memakai polo shirt yang yang dipadu padankan dengan rok mini, sneakers, dan topi. Pose dengan kepala nengok ke samping dan tersenyum manis.

2. Gaya sporty





Aaliyah juga rutin ngegym untuk memiliki tubuh sehat. Gayanya saat olahraga pun terlihat keren. Di foto ini dia memakai crop top lengan panjang yang dipadu padankan dengan legging pendek dan sneakers. Pose tersenyum ke arah kamera sambil memegang minuman, imut banget.

“Cakep banget kamu,” kata @haryan***

“Rajin juga yah olahraganya, semangat selalu,” ucap @alvin***

3. Pamer paha mulus





Foto Aaliyah saat pose duduk di kursi. Dia memakai satu set outfit sport wear warna pink dan sneakers. Bergaya sambil menyilangkan kaki dan tersenyum, kulit mulusnya jadi sorotan.

“Shine bright like a diamon,” kata @yosua***

“Bening banget,” ucap @gatot***

4. Hot pakai dress putih

Aaliyah Massaid memiliki tubuh yang diidam-idamkan oleh wanita. Ia terkenal memiliki badan yang proposional sekaligus seksi. Dress putih yang ia kenakan pada foto menambah penampilannya yang seksi sebab memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah. Jika diperhatikan, Aaliyah bahkan memiliki otot perut sehingga potret tersebut banjir pujian.

“Kepala langsung muter ed sheeran " I'm in love with your body" puji @klinik__akhio**

5. Gayanya elegan

Gaya kece Aaliyah saat tampil elegan memakai tube dress hitam yang dipadukan dengan blazer berwarna maroon. Gaya rambutnya dicepol dan dan Aaliyah memakai makeup bold nuansa nude. 6. Pamer bahu mulus

Penampilan Aaliyah terlihat stunning dengan tube dress coklat. Tatanan rambutnya di sanggul dan diberi sisa poni. Pose dengan kepala menengok ke samping, Aaliyah menunjukkan body goals-nya. 7. Mirror selfie

Gaya menggemaskan Aaliyah saat mirror selfie sambil mengedipkan satu matanya. Perempuan 20 tahun ini begitu memesona dengan outfit all white. Dia memakai tube top yang dipadukan dengan outer dan jeans. Sementara tampilan rambutnya digerai sehingga menambah keseksiannya. Penampilan Aaliyah di foto ini menuai banyak pujian dari netizen. “Kenapa sih cantik banget,” kata @annik*** “Nggak ada obat, makin demam,” ucap @dallewo*** 8. Tampil dengan busana monokrom Aaliyah sadar bahwa ia memiliki tubuh ramping yang indah. Seperti dalam foto ini, dalam balutan busana monokrom, tampilan Aaliyah terlihat seksi dan menggoda. Ia mengenakan atasan asimetri dengan kedua sisi busana berbeda. Ia memadukannya dengan celana hitam panjang yang sangat serasi dengan atasan tersebut.

