POTRET Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad mendadak menjadi sorotan publik. Ini lantaran kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad dituding menghamili Nissa Asyifa yang merupakan mantan kekasihnya.

Hal itu terungkap dari postingan Nissa di akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah potret bayi kecil yang baru saja lahir dan diduga Nissa adalah ibunya.

(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Twitter/@@tanyarlfes)

Sayangnya, Nissa kini mengunci akun Instagram pribadinya, @nissasyf. Namun, beberapa postingannya berhasil diabadikan akun Twitter, @tanyarlfes.

“Alhamdulillah, a new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022,” tulis Nissa dikutip MNC Portal Indonesia.

Nissa diduga telah hamil sejak Januari 2022. Tak sampai di situ, curhatan Nissa yang tertera pada highlight Instagram-nya juga viral lantaran menceritakan seseorang yang tak bertanggung jawab.

“Selama ini diam, sabar, tapi kok malah keterlaluan ya. Manusia ada batas sabarnya. Masih berharap kesadaran dan kebaikannya, masih kasih kesempatan sampai waktu yang ditentukan,” tulis Nissa.

Terlepas dari benar atau tidaknya anak Nissa adalah buah cintanya dengan Alshad, sosok Nissa Assyifa mencuri perhatian. Mengingat laman Instagramnya terkunci, tentu banyak netizen yang penasaran dengan sosok Nissa Asyifa. Berikut Okezone merangkum beberapa fotonya, Selasa (21/3/2023).

1. Bersama Alshad





(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Instagram/@nissasyf)

Ini adalah momen saat Nissa masih berpacaran dengan Alshad. Nissa tampil cantik dengan dress penuh limpit berwarna army. Sedangkan Alshad santai dengan kemerja hitam yang dikenakannya.

2. Pose pegang kepala





(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Instagram/@nissasyf)

Dengan ekspresi datar, Nissa berpose pegang kepala. Ia tampak nyaman dengan sweater putih yang menutupi tubuhnya. Rambut layer sangat menyatu dengan wajah cantik yang dimilikinya.

3. Mata indah





(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Instagram/@nissasyf)

Ini sepertinya masih dalam momen yang sama dengan foto sebelumnya. Nissa masih berpose pegang kepala. Mata indahnya tajam menatap kamera.

4. Lirikan

(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Instagram/@nissasyf) Kali ini Nissa melihat ke arah lain. Lirikannya sangat menawan hati. Coat wool hangat menutupi tubuhnya. Tak lupa kombinasi sarung tangan hitam membuatnya semakin sempurna. 5. Serba hitam

(Potret Nissa Asyifa Mantan Pacar Alshad Ahmad, Foto: Instagram/@nissasyf) Kali ini Nissa tampak seperti anak SMA yang berada di background fotonya. Tampil mengenakan busana serba hitam. Mulai dari kaos, rok, hingga outer. Senyumnya manis dalam foto.

