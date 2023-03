BANYAK orang tak tahu kalau Anindita Hidayat adalah pembalap. Sosok selebgram satu ini lebih dikenal sebagai orang yang suka olahraga.

Bukan hal yang salah, karena di Instagram Anindita Hidayat sering pamer momen saat olahraga. Bahkan, dia sering juga membagikan foto setelah olahraga yang bikin banyak laki-laki atau perempuan berdecak kagum padanya.

Namun, di satu unggahan, tepatnya di Hari Perempuan Internasional, Anin membagikan cerita yang dia sendiri bahkan belum beri tahu ke sahabat atau ayahnya. Cerita itu soal dia sempat dilecehkan secara verbal oleh seorang pria.

Ya, Anin dianggap tak mampu berkutat di dunia otomotif, terlebih sebagai pembalap. Dia juga direndahkan dengan dianggap tak mampu beli mobil balap.

Dengan dalih tuduhan itu, Anin 'ditawar' oleh calon kliennya untuk menjadi pacar. "Bangun mobil balap itu mahal, lho. Minimal mobilnya saja Rp150 juta. Uang dari mana kamu? Mending kamu temenin aku kalau aku lagi butuh ditemenin," cerita Anin mengingat kembali pengalaman buruk tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (21/3/2023).

"Kamu jadi pacar aku saja. Aku gak akan ganggu hubungan kamu dengan pacarmu. Kamu minta berapa untuk bikin mobil balap kamu, aku bayar di awal. Berat kamu kalau bayar sendiri, uang dari mana....," lanjut Anin.

Dari kejadian tersebut, Anin belajar sesuatu. "Ternyata motivasi terbesar kadang datang dari hinaan orang lain," kata Anin menyebut kalimat tersebut sebagai 'The moral of the story'.

Menariknya, di unggahan curhat perjuangan Anin ini dia membagikan foto yang sangat 'bold'. Ya, Anindita Hidayat membagikan foto hanya pakai bikini two pieces.

Di foto tersebut, Anin terlihat sangat strong dengan tatapan sangat tajam ke arah kamera. Tangannya ditempatkan di pinggang sembari memegang tali underware-nya.

Potret Anin ini seperti berbicara kalau dia bukanlan wanita lemah yang mudah dilemahkan hanya lewat kata-kata. Dia seperti sedang melawan ungkapan yang sempat membuatnya drop.

Melihat unggahan ini, banyak netizen memberi pujian kepada Anin. Berikut beberapa komen netizen:

"Teh Anin keren banget dengan BMW drift-nya," tulis @gtr_sugara**.

"Kamu salah seorang perempuan yang menginspirasi banyak perempuan muda di luar sana. Keep up the spirit, sis," tulis @dave****.

"Sumpah teh Anin cakepnya kebangetan. Selalu jadi panutan juga motivasi aku. Luv kak," kata @salmoonhidayat***.

"You did it well, kak Anin," ungkap @_siskacan***.

"Makasih kak Anin atas motivasinya," tulis @nkbeauty***.

