NAMA Nissa Asyifa belakangan menjadi perbincangan publik dirinya yang diduga memiliki anak dari sang mantan kekasih, Alshad Ahmad. Kabar tersebut datang dari unggahannya di Instagram. Dia memposting foto bayi kecil yang baru lahir dan diduga anak Alshad Ahmad.

Kabarnya Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa sempat menikah siri pada September 2022. Bahkan, Nissa Asyifa tengah hamil 8 bulan ketika menikah siri dengan Alsyad Ahmad. Namun, diketahui Alshad mengajukan cerai talak, dan keduanya berpisah Desember 2022.

Pada postingannya itu, Nissa menuliskan kata-kata manis kepada bayinya.

“Alhamdulillah, a new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022,” tulis Nissa dikutip MNC Portal Indonesia.

Sayangnya tak lama dari itu postingannya dihapus. Namun beberapa postingannya berhasil diabadikan oleh akun Twitter @tanyarlfes. Pada postingan itu, Nissa juga menceritakan tentang seseorang yang tidak bertanggung jawab.

“Selama ini diam, sabar, tapi kok malah keterlaluan ya. Manusia ada batas sabarnya. Masih berharap kesadaran dan kebaikannya, masih kasih kesempatan sampai waktu yang ditentukan,” tulis Nissa.

Sejak saat itu, banyak orang yang penasaran dengan sosok mantan kekasih Alshad Ahmad itu. Berikut potret cantik Nissa Asyifa seperti dirangkum MNC Portal dari berbagai sumber yang membagikan ulang foto-foto dari Instagram Nissa yang kini di-private, Selasa (21/3/2023).

1. Nikmati liburan musim dingin





Momen kebersamaan Alshad dan Nissa saat liburan ke Jepang. Tak berdua saja, mereka ke Jepang juga bersama sahabat-sahabatnya. Di foto ini, Nissa terlihat stylish memakai outer motif yang dipadukan dengan legging dan sneakers. Penampilannya terlihat cantik dengan rambut digerai dan pose melet.

2. Pamer senyum manis





Potret cantik Nissa saat bermain ke taman hiburan. Di foto ini dia tersenyum manis ke arah kamera. Gayanya terlihat stylish dengan sweatshirt hitam yang dipadukan dengan kulot hitam. Gayanya kece banget.

3. Nikmati suasana Paris





Wajah cantik Nissa begitu terpancar di foto ini. Dia terlihat memakai coat berwarna coklat susu. Nissa nampak sedang menikmati nuansa malam di kota Paris dengan latar Menara Eiffel.

4. Miliki hidung mancung

Sebelum sosok Nissa ramai diperbincangkan, dia banyak mengunggah foto-fotonya di Instagram. Salah satunya foto dia yang terlihat anggun memakai kebaya modern dengan material brokat. Tampilan rambutnya terlihat rapi dengan model rambut disanggul rendah. Pose dari samping dengan efek hitam putih, hidung mancung Nissa begitu terlihat. 5. Pose dengan wajah datar

Foto Nissa saat melakukan pemotretan dengan efek hitam putih. Di foto ini Nissa memakai baju lengan panjang yang dipadukan dengan legging warna hitam. Dia memadukan penampilannya dengan high heels berwarna krem. Pose melihat kaki dengan tatapan wajah datar. Aura cantiknya terpancar.

