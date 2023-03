DI penghujung tahun 2022, Iqbaal Ramadhan muncul ke publik dengan tampilan baru. Ia mengubah model rambut yang dahulunya memang sudah gondrong, menjadi gondrong berponi.

Rambut itu seperti potongan rambut bob wanita namun tetap mengedepankan sisi maskulinitas. Penasaran melihat potret Iqbaal dengan rambut gondrong berponi?

Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda yang dihimpun dari akun Instagram, @iqbaal.e, Jumat (24/3/2023).

1. Senyum manis

Iqbal tampil dengan kaos biru gombrong dan juga kacamata. Ia tersenyum manis ke arah kamera. Pipinya terlihat lebih chubby dengan potongan rambut berlayer dan poni yang menggantung di dahi.

2. Bergelombang

Kali ini, rambut Iqbaal tampak sedikit bergelombang sehingga membuatnya tak monoton. Tatapan matanya tajam ke arah kamera. Penampilannya sangat cool, meski dengan potongan rambut yang identik dengan wanita.

3. Outer bulu

Foto selanjutnya memperlihatkan gaya Iqbaal dengan outer berbulu motof checkboard. Ia kembali tampil dengan kacamata. Sebuah kalung rantai juga terpasang di leher. Ekspresinya tampak datar dalam foto.

4. Foto pertama









Ini adalah foto pertama yang diunggah Iqbaal di Twitter-nya di tahun 2022. "Twitter saw it first," tulis Iqbaal di keterangan foto.

Komentar cukup banyak dalam foto unggahan tersebut. Tak sedikit yang berkomentar bahwa potongan rambut bob asimetris dengan bagian poni dibuat melebar hingga ke telinga milik Iqbaal, sepintas memang mirip sekali dengan wig yang selalu dipakai Pak Tarno.

"RAMBUTTT LOO BALL ASTAGA JaDi MIRIP PAK TARNO🙏🏻😭," kata @di**.

"Rambut loo bang jadi kek pak tarno bim salabim jadi apa prok"😭🙏🏻," tutur @je**.

"Lebih ke pa tarno sih baal🙂," kata @se**.