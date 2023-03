PASANGAN Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya melangsungkan pernikahannya di Le Meurice, Prancis pada pukul 11.00 waktu Paris. Keduanya menikah di Paris, Prancis, disaksikan keluarga dan sahabat dekat.

Hadir dalam pernikahan tersebut, Hary Tanoesoedibjo pun memanjatkan doa terbaik untuk putriya Valencia dan sang suami, Kevin Sanjaya.

โ€œHoly Matrimony of Valen & Kevin. Congrats to both of you. May today be the start of a long, happy life together. GBU,โ€ujar Hary seraya membagikan foto Valencia dan Kevin pada laman Instagram miliknya, Kamis (23/03/2023).

Unggahan Hary lansung ramai dengan ucapan selamat serta doa dari warganet.

"Selamat buat pengantin berdua smg langgeng sampai maut memisahkan," tulis ar****9

"Congrats valen & kevin โค๏ธ ikut terharu dan bahagia ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜," tambah erikaa****ina53

"Selamat buat Valen dan Kevin ya pak #haritanoesoedibjo bahagia sampai selama-lamanya," ram****ndo4

"Congrats Kevin dan Valen...Moga berbahagia..." tulis ek****setyo.

