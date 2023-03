HARI ini menjadi salah satu hari bahagia bagi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Anak keduanya, Valencia Tanoesoedibjo, hari ini resmi melangsungkan pernikahan dengan pebulutangkis nasional Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Pernikahan keduanya pun dilangsungkan di Le Meurice, Prancis pada pukul 11.00 waktu Paris. Acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi di di Château de Vaux-le-Vicomte.

"Taking the bride (our daughter Valencia) to meet with the groom (Kevin) on their holy matrimony ceremony. #HT," tulis Hary Tanoe pada laman Instagram miliknya, Kamis (23/03/2023).

Melihat foto ini, netizen pun mendoakan yang terbaik bagi keluarganya. Selain itu, banyak juga yang salah fokus dengan penampilan Valencia yang cantik.

"Cantik banget ci valen.. Happy wedding idolaku @kevin_sanjaya dan ci @valenciatanoe ... Semoga kalian bahagia selalu," tulis saski*****ariandini

"Congrats bapak, ci Valen cantik bangettt," tambah han*****winda

"Selamat bapak dan keluarga , selamat menempuh hidup baru cici koh kevin ❤❤," ucap ra*****yy.

(mrt)

