15 Menu Buka Puasa Diet Tanpa Nasi bisa Anda coba selama Ramadhan. Apa saja menu buka puasa tersebut? Simak ulasan berikut.Â

Menu diet biasanya memperhatikan porsi makanan yang diatur secara teratur untuk mengatur jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh agar dapat mencapai BB ideal. Menu diet biasanya didesain dengan memperhatikan jumlah kalori, nutrisi, dan jenis makanan yang dikonsumsi.

Apalagi saat berpuasa, Anda harus lebih memperhatikan asupan nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, termasuk karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Berikut ini adalah penjelasan untuk 15 menu buka puasa diet tanpa nasi yang dapat menjadi rekomendasi bagi Anda:

1. Salad dengan protein

Sayuran segar dengan protein seperti ayam panggang atau ikan panggang. Makanan ini mengandung banyak serat dan protein sehingga membuatmu merasa kenyang lebih lama. Pilihlah sayuran hijau seperti selada, bayam, dan kangkung serta tambahkan protein seperti ayam panggang atau ikan panggang.

2. Sup ayam sayuran

Sup ayam sayuran yang diberi tambahan jahe, kunyit, dan rempah lainnya untuk menambah rasa dan aroma Sup sayuran merupakan pilihan yang bagus karena mengandung banyak nutrisi dan kalori yang rendah. Dengan menambahkan jahe, kunyit, dan rempah lainnya, rasa sup akan semakin enak dan aromanya pun semakin harum.

3. Tumis sayuran dengan protein

Sayur dan protein seperti udang, ayam, atau tahu tempe: Tumis sayuran dengan tambahan protein seperti udang, ayam, atau tahu tempe merupakan pilihan yang sehat karena kaya akan protein dan serat. Gunakan minyak sedikit untuk menumis sayuran dan protein, dan hindari menggunakan saus yang banyak mengandung gula atau garam.

4. Omelet sayuran

Omelet yang ditambah dengan sayur, telur dan bahan-bahan seperti jamur, paprika, dan bawang bombay: Omelet sayuran merupakan pilihan yang enak dan sehat. Kamu dapat menggunakan telur utuh atau hanya putih telur saja dan menambahkan sayuran seperti jamur, paprika, dan bawang bombay.

5. Sushi roll tanpa nasi

Anda bisa membuat sushi roll tanpa nasi dengan isian sayuran, ikan, atau daging: Sushi roll tanpa nasi merupakan pilihan yang rendah kalori dan kaya akan protein. Kamu dapat menggunakan sayuran segar, ikan atau daging sebagai isian dalam sushi roll.

6. Miso soup

Sup miso dengan tambahan sayuran, jamur, dan tofu: Sup miso merupakan pilihan yang enak dan kaya akan nutrisi. Tambahkan sayuran segar, jamur, dan tofu untuk memberikan rasa dan protein yang lebih banyak.

7. Smoothie

Smoothie buah dan sayuran segar seperti bayam, pisang, dan buah-buahan lainnya: Smoothie merupakan pilihan yang sehat dan mudah disiapkan. Kamu dapat menggunakan sayuran hijau seperti bayam dan buah-buahan seperti pisang, mangga, atau stroberi.

8. Sayur kukus

Kukuslah sayur seperti kacang panjang, brokoli, dan wortel yang diberi bumbu sedikit minyak zaitun dan kecap asin: Sayur kukus merupakan pilihan yang mudah disiapkan dan kaya akan nutrisi. Tambahkan sedikit minyak zaitun dan kecap asin untuk memberikan rasa yang lebih enak.

9. Salmon steak Steak salmon panggang dengan salad sayuran dan kentang kukus: Steak salmon panggang merupakan pilihan yang kaya akan protein dan lemak sehat. Sajikan dengan salad sayuran dan kentang kukus untuk makanan yang seimbang dan enak. 10. Ikan bakar Ikan bakar dengan sayuran kukus atau tumis sayuran: Ikan bakar merupakan pilihan yang enak dan sehat. Sajikan dengan sayuran kukus atau tumis sayuran untuk makanan yang lebih lengkap. 11. Oatmeal dengan buah-buahan segar (15 Menu Buka Puasa Diet Tanpa Nasi, Foto: Cookpad) Oatmeal merupakan sumber karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi tahan lama dan kenyang lebih lama. Tambahkan buah-buahan segar seperti pisang atau stroberi untuk menambahkan rasa dan serat. 12. Roti gandum panggang dengan selai kacang Roti gandum mengandung serat yang tinggi dan lebih sehat dibandingkan dengan roti putih. Tambahkan selai kacang yang rendah gula dan rendah lemak untuk mendapatkan tambahan protein. 13. Sereal rendah kalori dengan susu rendah lemak Pilih sereal dengan serat tinggi dan rendah gula untuk mendapatkan nutrisi yang baik. Tambahkan susu rendah lemak untuk mendapatkan sumber protein yang sehat. 14. Roti panggang gandum dengan alpukat dan telur Campurkan alpukat yang dipotong dadu dengan telur rebus dan sajikan di atas roti gandum panggang untuk mendapatkan sumber protein, lemak sehat dan serat. 15. Pancake pisang rendah kalori Campurkan pisang matang dengan telur, tepung almond, dan kayu manis. Goreng di atas wajan datar dan sajikan dengan sirup maple rendah kalori atau madu.

