SONG Hye Kyo adalah seorang aktris dan model asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 22 November 1981 di Dalseo-gu, Daegu, Korea Selatan. Ia dikenal sebagai bintang drama Korea populer seperti Autumn in My Heart, Full House, That Winter, the Wind Blows, Descendants of the Sun, dan The Glory.

Song Hye Kyo telah meraih berbagai penghargaan atas karyanya dalam dunia hiburan, termasuk penghargaan Aktris Terbaik dalam Korean Drama Awards, Baeksang Arts Awards, dan Asia Artist Awards. Ia merupakan salah satu aktris terkenal dan dihormati di Korea Selatan dan juga diakui secara internasional.

Piawai dalam berakting, Song Hye Kyo juga kerap mencuri perhatian lewat penampilannya. Tak hanya gaya fashion, tetapi juga model rambut Song Hye Kyo yang selalu terlihat kece.

Berikut ini adalah lima model rambut Song Hye Kyo dalam drama The Glory yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Jumat (24/3/2023).

1. Rambut panjang bergelombang

Song Hye Kyo terlihat mempesona dengan rambut panjang bergelombang dalam beberapa adegan The Glory. Rambutnya panjang hingga mencapai pinggang, dengan gelombang yang lembut dan alami.

2. Potongan bob pendek





Dalam beberapa adegan, Song Hye Kyo terlihat mengenakan potongan bob pendek yang sederhana dan elegan. Potongan rambutnya pendek hingga sebahu dengan lapisan tepat di bawah dagu.

3. Rambut keriting





Song Hye Kyo terlihat cantik dengan rambut keriting dalam beberapa adegan The Glory. Rambutnya dikeriting menjadi keriting besar dengan ujung yang diatur agar terlihat lebih natural.

4. Poni panjang samping

Dalam beberapa adegan, Song Hye Kyo terlihat memukau dengan rambutnya yang panjang dengan poni samping. Poni disisir ke samping, mencapai sekitar tulang pipi. 5. Rambut panjang lurus

Song Hye Kyo terlihat memukau dengan rambut panjang lurusnya dalam beberapa adegan The Glory. Rambutnya dibiarkan lurus dan panjang hingga mencapai pinggang, terlihat halus dan sehat.

