SHIN Ye Eun adalah seorang aktris dan model asal Korea Selatan yang sedang menjadi perbincangan usai bermain di serial The Glory. Shin Ye Eun memulai debut aktingnya pada tahun 2018 melalui drama web "A-TEEN".

Beberapa drama yang pernah dibintangi oleh Shin Ye Eun antara lain "He is Psychometric", "Welcome", dan "Meow, the Secret Boy". Dia juga pernah menjadi bintang iklan beberapa merek terkenal di Korea Selatan.

Shin Ye Eun dikenal karena kecantikannya serta bakat aktingnya yang sangat baik dan telah mendapatkan pengakuan dari para kritikus dan penggemar di Korea Selatan.

Penampilannya seringkali menjadi sorotan, termasuk model rambut Shin Ye Eun yang simple dan menarik. Berikut adalah 5 model rambut Shin Ye Eun yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Jumat (24/3/2023).Â

1. Rambut panjang dengan poni samping yang dipotong simetris





Ini adalah model rambut yang sering digunakan oleh Shin Ye Eun dalam berbagai kesempatan. Poni yang dipotong simetris pada bagian samping memberikan tampilan yang rapi dan trendy pada rambut panjangnya.

2. Rambut panjang dengan lapisan bergelombang





Model rambut ini memberikan tampilan yang feminin dan elegan pada Shin Ye Eun. Rambutnya yang panjang diberi lapisan untuk memberikan gerakan dan dimensi pada rambut bergelombangnya.

3. Rambut panjang dengan poni yang dipotong tipis di bagian depan wajah

Model rambut ini memberikan tampilan yang lebih kasual pada Shin Ye Eun. Poni yang tipis dipotong di bagian depan wajah memberikan tampilan yang natural dan menyegarkan pada rambutnya yang panjang.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Rambut pendek dengan layer

Ini adalah model rambut yang memberikan tampilan yang energik dan modern pada Shin Ye Eun. Rambut pendeknya dipotong dengan layer dan sedikit bergelombang untuk memberikan dimensi pada rambutnya. 5. Rambut bob pendek dengan layer yang dipotong simetris

Model rambut bob pendek sebahu memberikan tampilan yang simple dan rapi pada Shin Ye Eun. Rambut pendeknya dipotong simetris dengan layer untuk memberikan gerakan pada rambutnya. Tampilan ini sering dipakainya pada acara-acara resmi.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.