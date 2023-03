KIM Hieora adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang terkenal karena perannya dalam drama televisi seperti "The Glory", "Tunnel", dan "Signal". Dia lahir pada tanggal 15 September 1987 di Seoul, Korea Selatan dan memulai karir aktingnya pada tahun 2008 dalam drama "Terroir".

Ia telah membintangi sejumlah drama televisi populer dan memenangkan penghargaan atas kinerjanya, termasuk penghargaan Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards pada tahun 2020 untuk perannya dalam drama "The World of the Married". Selain akting, Kim Hieora juga dikenal sebagai seorang model dan memiliki penampilan yang menarik dengan gaya rambut yang beragam.

Kim Hieora, bintang drakor The Glory, dikenal dengan penampilan fashion dan rambutnya yang selalu stylish dan berbeda-beda. Berikut adalah 5 model rambut Kim Hieora dalam drama The Glory yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (25/3/2023).Â

Bob pendek dengan poni miring





Kim Hieora memulai penampilannya di The Glory dengan gaya rambut bob pendek sebahu dengan poni miring yang membuatnya terlihat segar dan modern.

Poni tipis





Pada beberapa adegan di The Glory, Kim Hieora tampil dengan model rambut poni tipis yang memberikan kesan elegan dan feminin.

Rambut panjang bergelombang





Kim Hieora juga terlihat cantik dengan rambut panjang bergelombang, gaya rambut ini memberikan kesan natural dan anggun pada penampilannya.

Rambut panjang dengan layer

Gaya rambut ini memberikan kesan feminin dan modern pada penampilan Kim Hieora di The Glory. Rambut panjang dengan layer membuatnya terlihat lebih muda dan energik. Rambut keriting pendek

Pada beberapa adegan di The Glory, Kim Hieora tampil dengan gaya rambut keriting pendek yang membuatnya terlihat chic dan trendi.

