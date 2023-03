BULAN Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah. Di bulan suci ini, umat muslim berlomba-lomba untuk melakukan ibadah.

Tak ada alasan bagi umat muslim untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadhan. Salah satunya melaksanakan salat wajib lima waktu, atau salat sunnah Tarawih.

Bahkan, di era zaman yang serba canggih, umat muslim makin dipermudah dengan fasilitas untuk beribadah. Misalnya, bagi Anda yang lupa membawa mukena, ternyata kini sudah ada fasilitas vending machine yang berisi mukena loh!

Inovasi unik ini bisa sangat membantu umat muslim perempuan yang lupa membawa mukena dan ingin mengenakan mukena baru yang steril. Salah satu vending mechine ini bisa Anda jumpai di area MRT Bundaran HI, Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pengguna Twitter dengan akun @nagacentil.

Akun tersebut tampak membagikan sebuah thread yang memberi informasi terkait vending mechine berisi mukena yang ada di area MRT Bundaran HI itu.

“Ramadan vibes. Kalo kelupaan bawa mukena, samperin aja vending machine di area MRT Bunderan HI ini,” tulis akun @nagacentil, Kamis, (23/3/2023).

Akun tersebut juga tampak membagikan sebuah potret yang menampilkan wujud dari vending mechine berisi mukena itu.

Sama seperti bentuk vending mechine pada umumnya, yang membedakannya hanya pada isinya, yakni berupa mukena-mukena yang sudah dikemas semungil mungkin. Sekilas, mungkin orang yang lewat menganggap itu adalah minuman-minuman dingin.

Namun, saat pemilik akun Twitter tersebut mencoba membeli salah satu mukena tersebut, ia lantas mengunggah bentuk packaging mukena tersebut.

“Mukenanya sekecil ini (yang abu-abu) udah termasuk “sajadah mini” buat kepala. Jadi pas sujud gak perlu nyium bekas orang.

Perbandingan ukuran sama bedaknya TBS,” ungkapnya.

Ia juga memastikan kepada warga Twitter bahwa mukena tersebut bisa dikemas sekecil mungkin hingga seukuran iPhone.

“Perbandingan ukuran sama iPhone X.

Maap ini aku ngelipetnya kurang rapi diumpel-umpel jadi grenjulan,” imbuhnya.

Akun tersebut juga menjelaskan, bahwa terdapat dua model mukena yang bisa dipilih dari vending mechine tersebut, yakni model mukena leher botol dan mukena biasa.

Untuk pembelian pun cukup mudah. Anda cukup mengikuti instruksi yang telah tertera di vending mechine. Bahkan, Anda bisa memilih bahan mukena yang diinginkan juga loh.

Nantinya, mesin akan mengeluarkan beberapa jenis kain dengan bahan berbeda yang bisa Anda pegang langsung. Jika sudah oke dengan salah satu pilihan, Anda langsung diarahkan untuk cara pembayaran, yakni bisa tunai ataupun dengan QRIS.

Unggahan tentang vending mechine berisi mukena itu lantas ramai komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang baru mengetahui ternyata ada vending mechine secanggih itu.

Namun, ada juga salah seorang netizen yang menyebut, bahwa vending mechine berisi mukena itu juga sudah ada di daerah Bandung. Bahkan, pilihan mukenanya pun lebih variatif.

“Hah kirain itu minuman kaleng,” ujar akun @hay*****

“Lucu amat. Keren :)),” ujar @ven******

“Waaah aku pingin punya mukena iniii, jadi enak ya kalo kemana2 bisa dibawa dan dimasukin tas karena ukurannya kecil. Btw nerawang nga ya?,” ujar akun @ko*******

“i bought these two and soooo impressed no more worries kalo pergi2 tinggal masukin tas kecil. gausah pake mukena umum yang kadang berbau ga sedap jadi ngerusak kekhusyukan,” ujar akun @ar******.

“Info juga kak, sekarang udah ada juga di TSM (Bandung), tepatnya di Lantai 3 deket Mushola. Di sana juga ada mukena printingnya, sikat!,” ujar akun @veg******.