CRAZY rich gak kenal waktu buat jajan barang mewah, termasuk luxury fashion brand. Namun, akan terasa berbeda jika jajan khusus sambut Lebaran 2023.

Produk luxury brand sendiri punya peminatnya yang tak ada habis-habisnya. Beberapa orang bahkan menjadikan kegiatan jajan barang mewah sebagai suatu hobi yang menyenangkan.

Meski beberapa dari mereka menjadikan aktivitas itu ladang bisnis dengan membuat barang-barang mewah tersebut modal investasi.

Berangkat dari sana, Dendy Tri selaku Head of Marketing The Society Indonesia coba menghadirkan event perdana bertajuk 'The Society Project'. "Acara ini diharapkan menjadi wadah bagi mereka yang punya hobi serupa," katanya dalam keterangan resmimnya.Â

Rencananya, ada 50 brand luxury yang bakal meramaikan acara tersebut. Beberapa di antaranya adalah luxury fashion brand, perhiasan, bahkan jam tangan mewah. Barang-barang semacam itu dimungkinkan ramai dibeli jelang Lebaran 2023.

Ya, ada yang membeli barang mewah untuk dipakai di hari istimewa, ada juga yang membelinya sebagai hadiah.

Dendy menambahkan, luxury brand yang nanti akan hadir di The Society Project bukan hanya datang dari fashion and lifestyle, tapi juga otomotif. Jadi, akan tampil juga luxury cars hingga exclusive motorcycle di acara tersebut.

"Itu juga kami hadirkan supaya acara ini dapat mempersatukan komunitas-komunitas pencinta motor atau mobil mewah," jelasnya.

"Dari adanya acara ini kami berharap dapat membuka kesempatan bagi pelaku bisnis UMKM dengan brand luxury yang selama ini mungkin terkesan sangat kompetitif atau segmented," tambah Dendy.

Perlu diketahui, The Society Project akan diselenggarakan pada 5-9 April 2023 di Main Atrium Mall PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tertarik berburu barang mewah di sini?

