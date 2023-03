PARIS – Hary Tanoesoedibjo membagikan video pernikahan putrinya, Valencia Tanoesoedibjo dengan Kevin Sanjaya yang berlangsung di Paris, Prancis, Kamis (23/03/2023). Prosesi pernikahan berlangsung khidmat disaksikan keluarga dan sahabat dekat.

“The wedding of Valen & Kevin, congrats to both of you,” ujar Hary seraya membagikan video acara pernikahan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (25/03/2023).

Hary juga menyampaikan doa serta harapannya untuk Valencia dan Kevin. “May your marriage be filled with love, trust, fellowship, lasting joy, and the bond between you two last forever,”imbuhnya.

Unggahan Hary langsung ramai dengan ucapan selamat serta doa dari warganet.

