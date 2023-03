ANYA Geraldine selalu membuat mata terpana. Seperti baru-baru ini, ia mengunggah potret saat dirinya tengah liburan ke Turki.

Ada beberapa momen yang ia posting saat Anya tengah melihat balon udara di Cappadocia. Ini seperti salah satu adegan di mini series Layangan Putus yang Anya bintangi. Tak hayal membuat netizen menirukan percakapan yang terjadi dalam film tersebut.

"My dream mass 🗿," kata @ri**.

"Its my dream mas not her! my dream mas," timpal @be**.

"Oh ini lagi sama mas aris," tebak @ci**.

Penasaran melihat keseruan Anya di Cappadocia? Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda yang dihimpun dari akun Instagram @anyageraldine, Senin (27/3/2023).

1. Setelan biru









Anya terlihat cantik dengan setelah crop top dan rok panjang bernuansa biru. Busana itu terlihat indah membalut tubuh ramping Anya. Bukit pasir dan balon udara warna warni menambah semarak suasana dalam foto.

2. Pose duduk









Dengan anggun, Anya duduk di sebuah bangunan berjendela besar dan terbuka. Ia terlihat menerawang ke arah jauh. Namun sisi samping wajah Anya terlihat cantik mempesona.

3. Kibas rok









Kali ini, Anya tampil lebih atraktif dengan mengibas rok flowy-nya seperti yang tampak dalam foto. Ia berdiri di antara permadani yang membuat tampilan foto menjadi estetik.

4. Menikmati minuman



Di tengah cuaca yang cukup terik, Anya tampak mengaduk minumannya dalam cangkir putih. Senyum kecil terbentang dari bibir mungil Anya. Cantik! 5. Jaket bomber crop Dalam foto terakhir, Anya memperlihatkan gayanya saat menumpuk jaket crop bonmber berwarna hitam di atas setelah birunya. Membuatnya lebih terlihat sporty. Belum lagi saat dikombinasikan dengan sepatu kets dan kacamata photocromic, sangat ciamik.

