AKTRIS Lim Ji Yeon menjadi perbincangan para pencinta K-Drama belakangan ini. Ini lantaran peran aktris kelahiran 23 Juni 1990 tersebut di drama Korea (Drakor) The Glory.

adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang lahir pada 23 Juni 1990. Ia dikenal karena perannya dalam berbagai drama televisi Korea Selatan, termasuk Blow Breeze, Bride of the Water God, dan The Glory yang membuat namanya kian melejit.

Sebagai bintang dalam The Glory, Lim Ji Yeon memerankan karakter Hwangbo Yeo Woon, seorang wanita yang cerdas dan terampil dalam seni bela diri serta strategi perang. Penampilannya dalam drama ini juga terkenal karena model rambut yang elegan dan modern.

Berikut adalah beberapa ide model rambut ala Lim Ji Yeon dalam Drakor The Glory yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Senin (27/3/2023).

Rambut dengan poni





Lim Ji Yeon memamerkan gaya rambut dengan poni yang menyentuh alisnya dalam beberapa adegan "The Glory." Gaya rambut ini memberikan tampilan modern dan segar.

Rambut panjang bergelombang





Lim Ji Yeon juga terlihat memakai rambut panjang bergelombang yang memberikan tampilan elegan dan feminin. Gaya rambut ini cocok untuk acara formal atau semi-formal.

Rambut panjang dengan poni samping





Lim Ji Yeon juga terlihat memakai rambut panjang dengan poni samping yang memberikan tampilan ringan dan segar.

Rambut bob dengan poni samping

Gaya rambut bob dengan poni samping juga cocok untuk diterapkan ala Lim Ji Yeon dalam "The Glory." Gaya rambut ini memberikan tampilan modern dan segar, namun tetap elegan. Rambut pendek dengan aksen poni

Lim Ji Yeon juga terlihat memakai gaya rambut pendek berlayer dengan aksen poni yang membentuk pola segitiga. Gaya rambut ini memberikan tampilan unik dan modern.

