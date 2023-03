MEDIA sosial memang menjadi tempat bersosialisasi dan juga berbagi. Banyak dari warganet memang berbagi kisah mereka atau bisa dibilang curhat. Twitter pun menjadi salah satu media sosial tempat orang meluapkan perasaan mereka.

Nah, beberapa waktu lalu viral kisah dari dokter gigi bernama Sader Issa. Pria asal Suriah itu bercerita memiliki ayah dengan down syndrome. Cerita ini viral berkat akun Twitter @ZZulfikli. Ia membagikan kisah Sader Issa pada 25 Maret lalu dan mendapat respons luar biasa. Berdasar pengamatan MNC Portal, unggahan itu sudah dilihat lebih dari 688,7 ribu netizen dan disukai 19,6 ribu orang.

"Menurut Sadder, ayahnya menghujani dia dengan banyak cinta dan selalu melakukan yang terbaik untuk membuat masa kecil dia sama seperti anak-anak lainnya," kata si netizen sedikit menjelaskan soal Sader.

Seperti apa kisah Sader Issa dan betapa bangganya dia pada sang ayah? Menurut laporan Metro, Jad, ayah Sader Issa, memiliki kondisi down syndrome dengan 3 salinan kromosom 21, yang normalnya 2 salinan. Itu membuat Jad tidak mampu belajar dan alami keterlambatan perkembangan.

Meski begitu, Jad tidak pernah berlaku kurang dalam memberi kasih sayang pada anak laki-lakinya yang diberi nama Sader Issa. Dia bahkan memastikan masa kecil anaknya itu penuh cinta.

Jad sendiri adalah seorang buruh di pabrik gandum. Di masyarakat, Jad dikenal sebagai pria yang baik hati dan tanpa pamrih, itu yang bikin orang-orang sayang padanya. "Saya amat bangga kepada ayah saya. Sepanjang hidup saya, dia telah menjadi support system terbesar saya," kata Sader, dikutip MNC Portal.

Apa yang dilakukan Jad, menurut Sader adalah sebagai bukti bahwa sekalipun dirinya mengidap down syndrome tapi dia berhasil membesarkan anak. "Ayah saya melakukan segalanya untuk saya, bahkan menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang lain," papar Sader.

Banyak orang penasaran kenapa Sader Issa tidak down syndrome dan istri Jad setia sampai sekarang. Dia pun bercerita jika ayah dan ibunya masih langgeng hingga sekarang. Menurut dia, itu karena mereka jodoh.

"Banyak yang kepo kenapa ibu saya mau dengan pria seperti Jad yang down syndrome. Jawaban saya, karena mereka berdua cocok. Mereka secara intelektual cocok dan saling melengkapi. Mereka juga adalah orang yang sederhana tapi penuh dengan kasih sayang dan perhatian," ungkap Sader Issa bangga.

Nah, soal apakah anak dari ayah down syndrome tidak pasti down syndrome, jawabannya benar. Dalam kebanyakan kasus, orang dengan down syndrome tidak mewariskan kondisi itu, karena perubahan genetik satu kali pada sperma atau sel telur.

"Jika salah satu orangtua down syndrome, kemungkinan anaknya down syndrome itu 35-50%. Sisanya, ya, lahir sebagai anak normal," ungkap Down's Syndrome society.

Dari kasus ini, Sader Issa ingin menyampaikan pesan bahwa orang dengan down syndrome juga berhak bahagia atas hidup mereka. Dari cerita Jad juga Sader membantah bahwa orang dengan down syndrome sudah pasti mandul.

"Masih ada harapan untuk orang dengan down syndrome, ayah saya membuktikannya bahkan dia berhasil menjadi ayah luar biasa untuk anaknya," kata Sader Issa.

Di keterangan akun Instagramnya, @saderissa, ia menuliskan bahwa dia sudah mejadi dokter gigi dan kini menjadi advokat untuk down syndrome. Inspiratif dan membanggakan sekali, ya.