DOKTER cantik Dewi S adalah seorang dokter anak yang kini berpraktek di salah satu rumah sakit ibu dan anak yang ada di daerah Medan, Sumatera Utara. Tak hanya sibuk memberikan pelayanan ke para pasien anak dan ibu, Dokter Dewi S juga kerap memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan ibu dan anak.

Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik Dokter Dewi S, dilansir dari akun Instagramnya, @dr_dewi_s.

Tampil modis ala cewek bumi

Di sela-sela kesibukannya, Dokter Dewi kerap membagikan potretnya saat berlibur. Salah satunya dalam potret berikut. Dia tampak modis dalam balutan outfit ala cewek bumi berupa tunik panjang berwarna coklat susu yang dipadukan legging hitam, dengan luaran blazer berwarna beige.

Simpel dengan dress hitam

Dalam potret berikut, Dokter Dewi tampak tampil simpel dengan dress hitam. Meski begitu, aura cantiknya tetap tampak terpancar.

Tampil cerah dengan dress biru

Dalam potret berikut, Dokter Dewi tampak tampil cerah dengan dress you can see panjang berwarna biru dengan motif garis-garis. Dress tersebut tampak matching digunakan saat ia tengah berlibur di pantai tersebut.

Tampil anggun dengan dress putih

Dalam potret berikut, Dokter Dewi tampak tampil anggun dalam balutan dress putih panjang yang tampak memiliki detail kerutan di bagian pinggang. Ia pun kian cantik dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai.

Tampil adem dengan dress hijau

Selain memiliki paras cantik dan kalem, Dokter Dewi juga tampak terlihat makin adem saat mengenakan dress berwarna hijau seperti dalam potret berikut ini. Ditambah, senyum tipis manisnya yang membuat siapapun akan terpesona.

Lihai padu padan busana

Dokter Dewi juga tampak lihai dalam padu padan busana. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak modis dengan turtleneck kuning yang dipadukan dengan outer vest rajut berwarna putih. Ia juga tampak tampil santai dengan skinny jeans dan sneakers berwarna putih.