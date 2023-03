JENNIE Ruby Jane alias Jennie BLACKPINK kembali membuktikan popularitasnya. Pasalnya, pemotretan Jennie BLACKPINK untuk Calvin Klein tengah jadi perbincangan hangat di jagat maya.

Bagaimana tidak, unggahan di akun Twitter resmi Calvin Klein memperlihatkan beberapa potret Jennie dalam setelan koleksi jeans ikonik hingga basic underwear dari brand asal Amerika Serikat itu.

Menariknya, dalam pemotretan tersebut, Jennie terlihat seperti pucat tanpa make up. Namun, kecantikannya tetap memiliki daya tarik tersendiri.

Bagaimana potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Twitter @ClavinKlein, Kamis, (30/3/2023).

1. Body ramping bikin pangling

Sudah bukan rahasia umum bahwa setiap member BLACKPINK memiliki bentuk tubuh yang ramping. Tidak terkecuali Jenny.

Dalam potret ini, Jennie tampak berpose memegang kedua saku celana jeans panjang yang dikenakannya sambil melempar ekspresi fierce ke arah kamera.

2. Senyum memesona

Dalam potret selanjutnya, Jennie tampak melempar ekspresi senyum lebar nan memesona yang membuat barisan gigi putihnya terlihat jelas.

Ia tampak berpose duduk sambil sedikit melorotkan bagian samping jaket jeansnya, sehingga pundak mulusnya tampak sedikit tereskpos.

3. Tampil seksi dengan basic underwear

Dalam potret ini, Jennie terlihat hot lantaran dia hanya mengenakan basic underwear Calvin Klein. Tidak ada barang-barang di sekitarnya. Sang Idol hanya duduk di atas kursi sambal menghadap kamera.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Style 90s





Dalam potret lain, Jennie terlihat mengenakan style 90s dengan celana dan jaket jeans khas untuk koleksi klasik.

“Back on Houston Street with @calvinklein,” tulis Jennie BLACKPINK yang mengunggah iklan billboardnya di Amerika Serikat, dikutip dari Instagramnya, @jennierubyjane, Jumat (17/2/2023).

5. Tampil sensual





Dalam potret terakhir, Jennie kembali melempar ekspresi fierce dalam balutan atasan sport bra putih yang dipadukan dengan mini skirt button dari Calvin Klein, sehingga tampilannya tampak begitu sensual.

“JENNIE in the new season. sensuality with ease. new explorations in silhouette,” tulis @calvinklein.