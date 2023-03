7 menu buka puasa untuk penderita kolesterol akan dibahas dalam artikel ini. Apa saja menu buka puasa tersebut?

Buka puasa menjadi momen yang paling dinanti-nanti saat bulan Ramadan tiba. Tidak hanya mengisi perut setelah seharian berpuasa, tapi juga menjadi kesempatan untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Namun, bagi penderita kolesterol, memilih menu buka puasa menjadi sangat penting. Karena salah makanan bisa berdampak buruk pada kesehatannya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai 7 menu buka puasa yang cocok dikonsumsi oleh penderita kolesterol.

1. Ikan Panggang

(7 Menu Buka Puasa untuk Penderita Kolesterol, Foto: EatingWell)

Ikan panggang adalah menu yang cocok untuk penderita kolesterol, karena kandungan asam lemak omega-3 pada ikan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Tidak hanya itu, ikan juga kaya akan protein yang bisa membantu mengontrol nafsu makan.

2. Sayur-sayuran rebus

Sayur-sayuran rebus juga menjadi menu yang cocok untuk penderita kolesterol, karena rendah kalori dan kaya akan serat. Konsumsi sayur-sayuran juga bisa membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.

3. Sate Ayam Tanpa Kulit

Sate ayam tanpa kulit juga bisa menjadi pilihan menu buka puasa untuk penderita kolesterol. Menggunakan daging ayam tanpa kulit bisa membantu mengurangi kandungan lemak dalam menu sate. Selain itu, bumbu kacang pada sate juga kaya akan protein nabati yang dibutuhkan tubuh.

4. Oatmeal

Oatmeal merupakan makanan yang rendah lemak dan kaya akan serat. Mengkonsumsi oatmeal sebagai menu buka puasa juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Oatmeal juga mudah dicerna dan bisa menjadi alternatif bagi penderita kolesterol yang tidak bisa makan nasi.

Follow Berita Okezone di Google News

5. Sup Ayam Sayuran

(7 Menu Buka Puasa untuk Penderita Kolesterol, Foto: Thekitchn)

Sup ayam sayuran juga bisa menjadi pilihan menu buka puasa bagi penderita kolesterol. Sup yang dibuat dari ayam dan sayuran segar rendah kalori dan kaya akan nutrisi. Selain itu, sup juga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan.

6. Buah-buahan

Mengonsumsi buah-buahan segar juga bisa menjadi pilihan menu buka puasa bagi penderita kolesterol. Buah-buahan mengandung serat yang tinggi dan rendah kalori. Sehingga, konsumsi buah-buahan juga bisa membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga kesehatan tubuh.

7. Teh Hijau

Teh hijau mengandung senyawa antioksidan yang tinggi, sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, minum teh hijau juga dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan jantung.

Itulah 7 menu buka puasa yang cocok dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Namun, tetap ingat untuk mengonsumsi makanan dengan porsi yang seimbang dan membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan trans. Selamat mencoba!