KETAHUI 7 takjil sehat dan enak untuk berbuka puasa menjadi inspirasi hidangan berbuka. Takjil atau makanan kecil saat berbuka puasa menjadi salah satu sumber nutrisi yang sehat dan enak.

Berikut adalah 7 takjil sehat dan enak untuk berbuka puasa dilansir dari berbagai sumber:

1. Kurma

Takjil sehat pertama adalah buah kurma. Tentu sudah tidak asing dengan buah berwarna coklat satu ini. Kurma adalah takjil klasik yang sudah menjadi favorit banyak orang saat berbuka puasa.

Di Dalam buah kurma terdapat serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, kurma juga dapat memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh.

2. Jus Buah

Selanjutnya ada jus buah segar menjadi takjil sehat dan enak untuk berbuka puasa. Jus buah segar dapat menjadi alternatif yang sehat untuk minuman manis selain soda atau teh manis.

Terdapat banyak pilihan buah untuk membuat jus. Buah-buahan seperti jeruk, apel, dan melon mengandung banyak vitamin dan serat yang baik untuk tubuh.

3. Kolak

Kolak adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari pisang dan ubi-ubian. Umbi-umbian tersebut kemudian direbus dengan santan dan gula merah.

Kolak dapat memberikan rasa manis yang enak dan nutrisi untuk tubuh. Pisang pada kolak memiliki serat untuk melancarkan pencernaan selama berpuasa.

4. Sup

Berikutnya ada hidangan hangat yaitu sup. Hidangan ini menjadi makanan yang lezat dan sehat saat berbuka puasa. Sup kacang hijau atau sup sayuran dapat memberikan asupan protein dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh.

5. Salad Buah

Selain jus buah, hidangan berbuka puasa yang terbuat dari buah adalah salad buah. Salad buah segar dapat menjadi alternatif yang sehat untuk makanan manis.

Hidangan salad buah dapat menjadi hidangan pengganti manis seperti donat atau kue basa. Salad buah kaya akan vitamin dan serat untuk melengkapi nutrisi tubuh yang hilang selama berpuasa.

6. Es Cincau Hitam

Tidak sedikit umat islam terkena panas dalam selama berpuasa Ramadhan. Untuk meredakan panas dalam dapat mengkonsumsi olahan seperti es cincau hitam.

Es cincau hitam menjadi takjil sehat dan enak untuk berbuka puasa. Belum lagi cara membuat es cincau hitam sangat mudah.

7. Smoothies Buah

Smoothies buah segar dapat menjadi alternatif minuman manis yang sehat dan enak. Segelas smoothies buah terbuat dari yogurt, susu, dan buah-buahan.

Bagi pecinta sayur dapat menggunakan sayur sebagai pengganti buah. Kandungan serat dalam smoothies buah dapat mengganjal lapar dan haus.

Demikian 7 takjil sehat dan enak untuk berbuka puasa.

 (RIN)