SOSOK Jungkook tentu sudah tidak asing di kalangan pencinta idol K-Pop. Dia merupakan salah satu member Bangtan Boys atau yang dikenal dengan nama BTS.

Di BTS, cowok kelahiran 1997 ini menjadi penyanyi utama dan lead dancer. Selain memiliki suara merdu, Jungkook juga memiliki wajah yang tampan. Hal itu membuat Jungkook memiliki banyak penggemar terutama para wanita.

Berkat eksistensinya yang luar bisa, Jungkook kerap terlibat dalam pemotretan dengan brand-brand besar. Seperti baru-baru ini, Jungkook menjalani pemotretan bersama brand Calvin Klein. Jungkook memang baru saja terpilih sebagai global ambassador Calvin Klein.

“Intoducing Jungkook. The global in iconic denim. By Park Jong Ha,” tulis akun Twitter @CalviKelin seperti dikutip MNC Portal pada Kamis (30/3/2023).

Di foto dengan efek Black and White, Jungkook terlihat keren memakai jaket denim dan jeans serta tatanan rambut mullet. Pose dengan tatapan tajam ke arah kamera wajahnya begitu tampan.

Di postingan kedua, pelantun lagu Butter ini memangkat kedua tangannya. Jaket denim yang dia pakai pun terbuka sehingga perut berototnya begitu terlihat.

Banyak netizen yang salfok dengan perut berotot Jungkook yang membuat dia terlihat makin macho. Postingan tersebut langsung diburu netizen dan mendapat 206 ribu Retweets, 17,9 komentar, dan 516 ribu likes.

“Gue nggak sanggup lihat perut sobeknya Jungkook,” kata akun @wjs***

“Tutup mata, Istighfar,” komen @1343***

“Ya Allah, Astaghfirullah, Subhanallah maafin aku ya Allah,” ucap @rkivese***

“Ganteng banget,” sambung @xoxoforever***

