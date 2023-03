MIE Glosor merupakan makanan khas dari kota Bogor, yang hanya ditemukan saat bulan Ramadhan. Mie glosor jadi salah satu takjil atau menu buka puasa yang paling dicari dan dirindukan.

Dinamakan mie glosor karena, tekstur dari mie yang saat dimakan mengalir begitu saja di tenggorokan saat dimakan. Bahan dari mie glosor adalah tepung singkong atau aci yang dicampur dengan kunyit sehingga teksturnya sangat licin dan berwarna kuning cerah.

Mie glosor biasanya disajikan dengan campuran sayuran hijau, seperti sawi hijau atau sayuran lain sesuai dengan selera masing-masing. Sebagai pelengkap, mie ini paling afdol disantap dengan sambal kacang.

Mie glosor yang siap dimakan, biasanya dijual dalam sebuah wadah mika ukuran sedang dengan harga Rp5.000 - Rp10.000 saja. Selain membelinya dari penjual takjil, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah lho! Cara mengolahnya sangat mudah, dan cepat.

Berikut ini adalah resep mie glosor, dikutip dari akun YouTube Dapur Madam, Jumat (31/3/2023).Â

Bahan

Mie Glosor atau mie kolor

4 biji Bawang merah

2 siung bawang putih

3 butir kemiri

1sdt garam

Sejumput lada bubuk atau sesuai selera

1sdt gula

Penyedap optional

1 ikat sawi

3 lembar bawang

Cara Membuat

1.rendam me glosor atau me kolor dengan air biasa, sambil menunggu me melunak kita siapkan bumbu bumbu nya.

2.Iris-iris bawang merah, daun bawang, dan sawi hijau atau bisa juga diganti dengan kol.

3.Haluskan kemiri, garam, gula, dan bawang putih.

4.Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, sawi, dan daun bawang sampai harus dan layu.

5.Setelah itu masukkan bumbu halus, tumis sampai harum. Kemudiaan masukkan mie, campur sampai bumbu tercampur rata.

6.Mie glosor siap untuk disajikan.

(hel)

