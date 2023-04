SOSOK Zoe Levana belakangan ini kerap mencuri perhatian netizen. Ini lantaran penampilan seleb TikTok cantik tersebut yang kerap bikin gagal fokus.

Zoe Levana memiliki paras cantik yang memikat. Selain itu, perempuan asal Surabaya ini juga memiliki gaya penampilan modis nan seksi.

Penasaran bagaimana penampilan Zoe Levana? Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari akun Instagram @zoe_levana, Senin (3/4/2023).

1. Cantik pakai tanktop putih





Pertama ada potret cantik Zoe Levana memakai tanktop putih yang dipadukan dengan blue jeans dan rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Postingan ini mendapat banyak komentar dari netizen yang memuji kecantikannya.

"Aku suka pusing pala migran gitu kalau Zoe posting foto," sambung @wilber***

"Tipe gue banget lagi," celoteh @someone***

2. Gayanya stylish





Selain berparas cantik, Zoe juga memiliki gaya yang stylish. Seperti di foto ini dia tampil keren memakai crop top warna hijau beraksen halterneck yang dipadukan dengan jaket kulit dan ripped jeans.

3. Seksi dengan cut out dress





Berikutnya ada penampilan Zoe Levana yang bikin mata para lelaki dijamin tak ingin berpaling. Dia tampil cantik dan seksi mengenakan cut out maxi dress berwarna putih. Selain itu, rambut panjang yang digerai natural membuatnya semakin menawan.

"You yg amazing😍😍🔥," ujar @sis***

"You are the view!! Stunning❤️," sambung @beat***

"Seksi banget ❤️❤️❤️❤️❤️❤️," tutur @purwa***

4. Kaki jenjang nan seksi Berikutnya ada Potret seksi Zoe saat menikmati suasana malam Bali di salah satu bar. Dia memakai crop top hijau yang dipadukan dengan rok transparan yang memiliki belahan tinggi. Gaya rambutnya dibiarkan tergerai dan Zoe menambahkan kupluk motif army pada penampilannya. Outfitnya terlihat santai dengan sandal yang dia pakai. Foto OOTD dengan latar meja dan gong, dia pamer kaki jenjangnya. Foto Zoe di foto ini sukses bikin netizen tergoda. "Sumpah auranya menggoda banget," celetuk akun @yowesben*** "Cantik dan seksi," komen @candyphing*** 5. Seksi basah-basahan

Selanjutnya ada potret menggoda Zoe saat main basah-basahan di curug. Dia memakai dress warna putih dengan aksen backless. Gaya rambutnya dibiarkan tergerai dan dia berpose nengok ke samping dengan tatapan mata tajam. Pesona Zoe benar-benar seksi dan menggoda. 6. Seksi dan kece

Terakhit ada potret Zoe Levana tampil seksi dan kece. Dia mengenakan bikini bandeau two piece yang tak hanya memperlihatkan lekuk tubuh, tetapi kulit mulusnya. Selain itu, Zoe juga memakai kacamata hitam dan aksesoris di kepala berwarna putih. Gayanya pun semakin terlihat kece.

