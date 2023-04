AIR kelapa memang menjadi cocok dikonsumsi sebagai hidangan buka puasa. Kaya dengan vitamin dan mineral, air kelapa juga sangat ampuh untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat kita berpuasa.

Selain itu, air kelapa yang memiliki nutrisi, seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan mangan juga bisa mengurangi gigi yang sakit loh. Memang, air kelapa segar mengandung sedikit kalori dan lebih rendah gula sehingga tidak mengancam kesehatan gigi.

Lebih jelasnya, berikut ada beberapa manfaat air kelapa untuk kesehatan gigi seperti dilansir dari KlikDokter:

Mengandung Antibakteri

Menengok studi pada Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences, air kelapa memiliki sedikit efek antibakteri terhadap A. Actinomycetemcomitans.

Bakteri A. Actinomycetemcomitans sendiri merupakan bakteri penyebab periodontitis (peradangan gusi dan struktur sekitar gigi). Efeknya ini berpotensi mencegah keparahan sakit gigi.

Menguatkan Gigi

Gigi membutuhkan kalsium agar tetap sehat dan kokoh. Nah, air kelapa mengandung kalsium yang bisa membantu kamu mencukupi kebutuhan kalsium.

Menjaga Lapisan Enamel

Menurut riset pada Jurnal Elsevier, Materialstoday: Proceedings, air kelapa, santan, dan minyak kelapa virgin memberikan perlindungan pada lapisan enamel. Jadi, bagian dari buah kelapa tersebut bisa mendukung proses remineralisasi lapisan enamel gigi. Nah, enamel sendiri merupakan lapisan yang melindungi gigi dari paparan suhu, bahan kimia, atau struktur yang bisa merusak gigi.

Membersihkan Permukaan Gigi Temuan pada Advances in Health Sciences Research Journal menemukan, berkumur dengan air kelapa bisa membantu membersihkan permukaan gigi dari bakteri. Mekanismenya begini, air kelapa dapat meningkatkan aliran air ludah di dalam mulut. Nah, air ludah inilah yang membantu membilas bakteri yang menempel di gigi. Cairan Penyimpanan Sementara pada Gigi yang Lepas Menurut studi pada British Dental Journal, air kelapa muda membantu agar sel-sel pada jaringan penyangga di sekitar gigi yang lepas tetap vital dibanding dengan susu. Hal ini memperbesar kemungkinan gigi yang dipasang kembali ke dalam socket-nya bisa menempel kuat lagi di dalam mulut. Manfaatnya ini didapat dari kandungan glukosa, fruktosa, mineral, protein, dan asam amino yang dapat menutrisi gigi yang lepas tersebut.

