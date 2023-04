JISOO menjadi anggota BLACKPINK yang paling akhir menjalani solo album. Dari album solonya ME, salah satu single yang bertajuk Flower memang sudah memiliki video klip.

Musik video dalam single solo Jisoo tersebut ditayangkan perdana pada pukul 12 malam dan telah ditonton lebih dari satu juta kali hanya dalam waktu empat menit. Jisoo pun menampilkan beberapa outfit yang menarik perhatian.

Dalam music videonya yang berdurasi 3 menit 4 detik itu, Jisoo tampak menawan dengan menggunakan gaun yang bertaburan bunga. Senada dengan judul lagunya, berikut ini beberapa tampilan outfit Jisoo dalam Flower.

Pouf Dress Putih

Jisoo tampak mengenakan dress pouf berwarna putih dalam scene yang seolah ia sedang mencari pakaian mana yang akan dikenakannya kemudian. Dress putih yang memberikan kesan polos ini Bernama Violet in Ca' d'Oro dari brand New Arrivals milik Ilkyaz Ozel. Dress dengan bentuk korset ketat dan rok berlapis yang dibanderol mulai harga 655 euro atau sekitar Rp10 juta rupiah ini terinspirasi oleh Ca’ d’Oro di Venice dan menonjolkan renda Prancis dengan cordonnet.

Strapless Flower Dress

Pada scene selanjutnya, Jisoo tampak sedang menari di hall dengan nuansa klasik menggunakan strapless dress dengan motif bunga yang membuatnya tampak anggun. Dress floral ini adalah Fernand Dress dari brand Korea Lee Y Lee Y. Strapless dress ini dibanderol mulai 2 juta won atau sekitar Rp 25 juta. Kalung mutiara dan hairstyle bun pada rambut Jisoo pun semakin menonjolkan look klasik dan mewah.

Bouffant Dress Hitam Panjang

Tampak seperti dress, outfit ini ternyata adalah 3 fashion statement terpisah yang dipadukan dengan baik. Look yang beberapa kali tampak dalam MV Jisoo Flower ini adalah milik Dior yang terdiri dari Short-sleeved top, D lace corset belt, dan long skirts with ruffles. Atasan yang dilengkapi dengan aksen renda lalu dipadukan dengan belt hitam yang melingkar dan rok ruffles di pinggangnya, membuat look Jisoo semakin klasik dan mewah.

Terlebih dengan polesan makeup natural, rambut hitam panjangnya yang digerai, dan anting cantik Panthere de Cartier yang harganya mencapai Rp925 juta. Sebagai Brand Ambassador Dior dan Cartier, tentunya Jisoo akan menggunakan outfit dari brand tersebut.

Mini Dress Hitam Berpadukan Legging Merah Mini dress hitam ini dipadukan dengan legging dan heels merah digunakan Jisoo dalam scene outdoor bersama dancernya. Bunga mawar yang digenggamnya di tangan semakin membuat tampilan outfit ini semakin memikat. Pink Halter Dress Dress pink dengan aksen ruffle ini muncul sebagai transisi pada scene dance bersama dancernya di outdoor. Dress ini digunakan Jisoo saat menari sendirian di hall yang kosong bak ratu dalam kerajaan. Slip Dress Slip dress atau lingerie berwarna violet pun tak ketinggalan digunakan oleh member tertua BLACKPINK tersebut. Slip dress Violet adalah salah satu koleksi Versace untuk Spring Summer 2023. Heels senada yang digunakannya adalah Tatiana Platform Sandals dari Paris Texas dengan harga 985 euro. Jumper Flower Dress https://img-highend.okezone.com/library/images/Jumper%20Flower%20Dress.jpg DRESS jumper dengan aksen flower petals atau kelopak bunga milik Susan Fang ini tampak indah digunakan oleh Jisoo. Dengan tambahan flower crown dan boots hijau, look Jisoo semakin tampak seperti peri. Tiny Flower Marble Knit Print Smocked Bodice Dress yang memiliki harga 750 euro ini cocok digunakan untuk mengitari kota seperti yang dilakukan Jisoo pada music videonya dalam babak Chapter 3: Same Place. Sparkly set Tak hanya dress, Jisoo juga menampilkan setelan atasan panjang crop body sparkly yang dipadukan dengan short pants pattern senada. Pakaian ini digunakannya di bawah cahaya bulan, membuatnya makin bersinar di kegelapan. Two piece ini diketahui merupakan custom piece dari brand Lee Y Lee Y. Hot Pink Dress See-through dress dengan warna fushia ini tampak matching untuk dipadukan dengan boots berwarna senada. Dress dengan nuansa pink ini adalah koleksi Spring 2023 dari brand Rick Owens, sedangkan boots yang digunakan Jisoo adalah Boots dari Paris Texas yaitu Holly Crystal Embellished Boots seharga 1,390 euro atau sekitar Rp 22 juta. Love Dress Terakhir, setelan Jisoo dalam balutan see through blue shirts dipadukan dengan outer bentuk hati dengan pattern patch dengan rok senada dan legging biru membuatnya tampak untouchable. Lipstik merah yang digunakannya juga semakin memberikan kesan bold dan mature pada looknya. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.

