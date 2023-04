ES krim rasa indomie goreng viral di media sosial. Seperti apa rasa dan penampakannya? Simak ulasan berikut.

Menikmati es krim dengan rasa manis seperti coklat, vanilla hingga strawberry mungkin sudah biasa. Namun, pernahkah kamu mencoba es krim dengan rasa mie goreng?

Ya, ternyata ada lho es krim rasa mie goreng yang identik dengan cita rasa gurihnya. Bahkan, es krim rasa mie goreng ini tengah viral di jagat maya.

Bukan April Mop seperti dugaan netizen sebelumnya, ternyata es krim rasa mie goreng ini benar-benar diproduksi oleh salah satu produsen mie.

(Es krim rasa indomie goreng, Foto: Instagram/@indofood.icecream)

Hal itu bahkan dikonfirmasi langsung oleh sang produsen melalui akun Instagramnya, @indofood.icecream.

BACA JUGA: 3 Alasan Bisnis Es Krim Kekinian Raup Cuan dan Diminati di Indonesia

Dalam keterangan unggahan tersebut disebutkan bahwa es krim tersebut tak hanya memiliki cita rasa gurih, namun juga tetap creamy dan manis seperti es krim pada umumnya.

"Bukan prank, bukan April Mop. Ada yang baru dari Indofood Ice Cream!! CHOC ROCKS CONE INDOMIE!" tulis akun tersebut, Minggu, (2/4/2023).

"Kolaborasi es krim Choc Rocks Cone dan @indomie dengan rasa yang creamy, manis dan gurih, fix seru banget!!" sambungnya.

(Es krim rasa indomie goreng, Foto: Instagram/@indofood.icecream)

Bahkan, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Axton Salim sebelumnya juga sempat mereview, bahwa es krim tersebut dihiasi taburan mi instan dengan rasa asin, manis, dan lembut, mirip salted caramel.

Es krim rasa mie goreng ini diketahui merupakan produk "edisi terbatas" karena perpanjangan dari kreasi Indomie Goreng.

Meski begitu, kehadiran es krim mie goreng ini justru disambut antusias oleh warganet. Selain dibuat penasaran dengan cita rasa es krim rasa mie goreng tersebut, tak sedikit juga yang langsung dibuat “ngiler” saat pertama kali melihat wujud es krim tersebut di media sosial.

“Rasanya gmn coba? Hahaha,” ujar @pat******

“Banyakin stocknya donk min.... biar bisa rasain epic nya,” ujar @ind*****

“Keren sih ini idenya super out of the box,” ujar @vik******

“Wahhh mauuukkkk,” ujar @an*******

“Yeeeeeyy sumpah enak gua udah Nyobain tadi beli 5 sekaligus rasanya beehhhh paraaah,” ujar @bay******

“Berburu besok ah,” ujar @mam******

“Ini dimana sih belinua gua udah ke 3 tempat gak nemu,” ujar @vin******.

Baca Juga: Zenbook Pro 14 Duo OLED, Laptop Dua Layar Kini Makin Hebat

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.