ATLET Bulu Tangkis Putri, Gregoria Mariska, menang Spain Masters 2023. Prestasi tersebut menjadi piala pertama dia di ajang BWF World Tour.

Tak lama setelah menerima piala di podium, Gregoria meninggalkan lokasi pertandingan dan ternyata di kamarnya, dia video call sang kekasih, Mikha Angelo, seorang penyanyi terkenal Indonesia.

Momen mereka video call pun dibagikan Mikha Angelo di Twitter. Cuitan itu pun kemudian viral, karena berhasil bikin netizen 'ter-uwu-uwu'.

BACA JUGA: Reaksi Gregoria Mariska Tunjung Usai Hentikan 5 Tahun Puasa Juara di Spain Masters 2023

Bagaimana tidak, di keterangan unggahan, Mikha Angelo menulis kalimat yang manis banget untuk kekasihnya itu. Begini kata dia:

"#Life

Mensyukuri momen ini lebih lagi karena mengerti proses di baliknya. Congratulations love, Gregoria Mariska. First of many. I love you," tulis Mikha Angelo.

Tak cuma tulisan, Mikha membagikan 4 foto yang mana 3 di antaranya hasil tangkapan layar saat video call. Di salah satu foto, tampak air mata Gregoria jatuh menetes ke pipi. Mikha Angelo juga terlihat sembab matanya, ikut haru.

Cuitan yang dibagikan 3 April 2023 pukul 12.46 dini hari tersebut sudah dilihat 385,8 ribu netizen. Banyak komen bahagia di unggahan ini.

"Congrats Jorji, senang banget melihat pasangan yang suportif kayak gini," kata @aldora__enig**.

"Gua semalam juga ngembeng di kereta, meski tidak sebanyak yang Mikha tahu prosesnya, tapi kalau ingat perjalanannya yang akhirnya bisa sampai di titik: Hai Jorji, officially world our champ, right now. Selain juara, akhirnya bisa lihat kualitas skill GMTC juga yang sekarang bikin orang pada nungguin WS banget," komen @lipodi***.

"Lucu banget," tulis @astdn**** gemas.

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.