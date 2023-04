DITO Ariotedjo resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora baru, menggantikan Zainudin Amali. Namanya kini viral di media sosial.

Presiden Joko Widodo mengesahkan jabatan tersebut hari ini, Senin (3/4/2023). Dilantiknya Dito Ariotedjo menandai masuknya generasi muda lainnya di deretan menteri Jokowi.

Ya, adik dari Dokter Spesialis Anak Mesty Ariotedjo tersebut lahir pada 25 September 1990. Itu artinya, hingga bulan ini usia Dito baru 32 tahun. Muda sekali, bukan?

Meski begitu, ia sudah menikah dan memiliki 1 putri yang menggemaskan. Di Instagram Dito dan istri suka sekali perlihatkan romantisme rumah tangga mereka.

Nah, buat yang penasaran, berikut 5 potret romantis Menpora baru Dito Ariotedjo bersama istri. Dijamin baper!

1. Umroh bareng

Keluarga kecil ini pernah melakukan umroh bersama di akhir 2022. Mereka di foto ini terlihat berada di dekat Ka'bah. Ketiganya tampak sangat bahagia bisa berada di Tanah Suci, terlihat dari senyum sumringah yang terlukis di wajah mereka.

2. Ngaji bareng Habib Ja'far

Belum lama ini, tepatnya di akhir Maret 2023, keluarga Dito diketahui mengikuti pengajian yang dipimpin Habib Ja'far. Di momen itu, Dito, istri, dan putri kecilnya terlihat bahagia bisa mengikuti pengajian sebelum Ramadhan datang. Mashaallah.

3. Momen masih sangat muda

Foto ini diduga saat Dito dan istri masih lebih muda dari usia saat ini. Itu karena komentar Mesty Ariotedjo di postingan ini. "Foto kapan neghh?" tanya Mesty ke adiknya itu.

Duh, saat muda Dito dan istri tampak sangat serasi dan romantis banget. Mereka sepertinya memang suka berdekatan sejak dulu, ya. Nempel terus.

4. Rayakan ulang tahun anak bersama





Di momen ulang tahun sang anak, Dito dan istri terlihat begitu romantis. Keduanya kompak mencium pipi si kecil yang menggemaskan. Couple goals baru nih!

5. Olahraga bareng





Dito dikabarkan sangat suka olahraga. Banyak kegiatan fisik yang disukainya dan dibagikan di Instagram, salah satunya gowes. Biar olahraga gak terasa lelah, dia memilih gowes bareng istri. So sweet.

So, itu dia 5 potret romantis Menpora baru Dito Ariotedjo bareng istri. The new couple goals is born, nih!